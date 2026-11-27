Der beliebte Messenger WhatsApp erweitert sein Angebot um eine praktische Funktion für Auslandsreisen. Nutzerinnen und Nutzer können künftig direkt in der Chat-App digitale SIM-Karten (eSIMs) samt Datentarifen für Länder außerhalb der Europäischen Union buchen.

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Wer für den nächsten Urlaub oder eine Geschäftsreise ins ferne Ausland noch nach einem passenden Datentarif sucht, muss sich in Zukunft nicht mehr durch unübersichtliche Webseiten wühlen. WhatsApp integriert den gesamten Kaufprozess unmittelbar in die eigene Benutzeroberfläche. Mit nur wenigen Klicks lässt sich das gewünschte Datenpaket aktivieren, ohne die Anwendung zu verlassen.

Das Unternehmen sieht diesen Schritt als logische Weiterentwicklung, um den Messenger zu einer umfassenden Plattform für alltägliche Erledigungen auszubauen. Weitere Servicefunktionen dieser Art sind bereits in Planung. Die Neuerung wird schrittweise in ausgewählten Regionen ausgerollt; sobald die Option freigeschaltet ist, erscheint ein entsprechender Hinweis für die Nutzerschaft direkt im Chat-Menü.

Starke globale Allianzen mit Telekom-Riesen

Um die weltweite Netzabdeckung sicherzustellen, setzt der Mutterkonzern auf Partnerschaften mit etablierten internationalen Mobilfunkbetreibern und Spezialisten. Zu den wichtigsten Kooperationspartnern der ersten Stunde gehören:

Verizon: Ein führender US-amerikanischer Telekommunikationskonzern für den nordamerikanischen Markt

Ein führender US-amerikanischer Telekommunikationskonzern für den nordamerikanischen Markt Jio: Der indische Branchenprimus mit Hunderten Millionen Netzkunden

Der indische Branchenprimus mit Hunderten Millionen Netzkunden Smart Axiata & Smart Communications: Führende asiatische Anbieter, die vor allem Destinationen in Kambodscha und auf den Philippinen abdecken

Führende asiatische Anbieter, die vor allem Destinationen in Kambodscha und auf den Philippinen abdecken Zusätzliche Spezialanbieter: Weitere internationale Provider sichern die Anbindung in zahlreichen weiteren Reisedestinationen

Mit diesem Aufgebot tritt WhatsApp in direkte Konkurrenz zu bekannten Reise-eSIM-Diensten wie Airalo oder Saily, die bisher durch intensive Kampagnen in sozialen Netzwerken und auf Plattformen wie YouTube große Bekanntheit erlangt haben. Auch Fluglinien wie Wizz Air und diverse Neobanken bieten ihren Kunden bereits ähnliche Reisepakete an.

Das Geschäftsmodell: Warum virtuelle SIM-Karten so günstig sind

Der Grund, warum diese digitalen Tarife im Vergleich zu den traditionellen Roaming-Optionen klassischer Anbieter oft drastisch billiger sind, liegt im Mechanismus des weltweiten Großhandels. Große Großhändler (Reseller) kaufen weltweite Kontingente für Sprachminuten, SMS und vor allem Datenvolumen in riesigen Mengen bei den Netzbetreibern ein und erhalten dafür erhebliche Mengenrabatte.

eSIM-Dienstleister treten in diesem Gefüge als sogenannte virtuelle Netzbetreiber (MVNO – Mobile Virtual Network Operator) auf. Sie bedienen sich bei diesen Großhändlern und schnüren länderspezifische oder regionale Pakete – etwa für Reisen nach Südostasien durch den Zukauf von Datenmengen aus Thailand, Vietnam, Indonesien oder den Philippinen. Ein spezialisiertes Technologieunternehmen übernimmt schließlich die technische Aufspielung der eSIM, während der eigentliche Datenverkehr über die vorab gesicherten Großkontingente fließt.

Ausblick für Reisende aus Österreich

Für österreichische Urlauber, die außerhalb des kostenlosen EU-Roamings unterwegs sind, verspricht die Neuerung eine erhebliche Erleichterung. Ob sich WhatsApp gegen die etablierten Spezialisten durchsetzen kann, wird vor allem von der Preisgestaltung und der Stabilität der Partnernetze abhängen.