Mit zunehmendem Alter sinkt die Chance auf eine Schwangerschaft. Ein Grund dafür ist, dass sich ein wichtiger molekularer Klebstoff in den Eizellen mit der Zeit abbaut. Forscher haben nun eine künstliche Variante entwickelt, die diesen Alterungsprozess teilweise rückgängig machen könnte.

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Frauen kommen mit einem begrenzten Vorrat an Eizellen auf die Welt. Anders als Spermien werden diese nicht laufend neu produziert. Im Laufe des Lebens nimmt deshalb nicht nur die Anzahl der Eizellen ab, sondern auch deren Qualität.

Bei der Reifung einer Eizelle müssen die Chromosomen korrekt aufgeteilt werden. Dabei hilft ein molekularer Klebstoff namens Cohesin, der die Chromosomenbestandteile zusammenhält. Doch dieser wird nach der Geburt kaum noch erneuert und löst sich mit zunehmendem Alter zunehmend ab. Dadurch können Fehler bei der Zellteilung entstehen, die eine Befruchtung oder eine Schwangerschaft erschweren.

Forscher entwickeln künstlichen Kleber

Ein Team rund um die Biochemikerin Melina Schuh vom Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen entwickelte deshalb einen künstlichen Kleber namens "TALhesin". Dieser soll die Aufgabe des natürlichen Cohesins übernehmen und die Chromosomen wieder stabil zusammenhalten.

Bei Versuchen mit Eizellen älterer Mäuse zeigte sich eine deutliche Verbesserung: Der Anteil jener Eizellen, bei denen die Chromosomen korrekt zusammengehalten wurden, stieg von 46,7 auf 74,1 Prozent. Bei jungen Mäusen lag der Wert bei 74,7 Prozent.

Erste Tests auch mit menschlichen Eizellen

Auch bei menschlichen Eizellen wurde das Verfahren bereits im Labor getestet. Der künstliche Kleber konnte an den vorgesehenen Stellen andocken, ohne die erste Reifeteilung zu stören. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass die Methode auch beim Menschen funktionieren könnte.

Ob sich damit tatsächlich die Fruchtbarkeit älterer Frauen verbessern lässt, ist allerdings noch offen. Eizellen älterer Spenderinnen wurden bislang nicht untersucht. Vor einem möglichen Einsatz in Kinderwunschbehandlungen sind weitere Studien und umfangreiche Sicherheitstests notwendig.