Mit kleinen Mikrofonen auf dem Rücken werden Seevögel zu unfreiwilligen Ermittlern auf hoher See. Sie hören Schiffe, die in offiziellen Ortungsdaten nicht auftauchen – und könnten so helfen, illegale Fischerei aufzudecken.

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Wer Schiffe auf hoher See verfolgen will, nutzt normalerweise das automatische Identifikationssystem AIS. Doch viele Schiffe sind dort nicht zu sehen – manche, weil sie ihre Ortung abschalten. Eine neue Studie zeigt jetzt, wie ausgerechnet Seevögel helfen könnten, solche Schiffe aufzuspüren.

Mikrofone auf dem Rücken der Vögel

Forscher statteten insgesamt 20 Seevögel mit GPS-Empfängern und kleinen Audio-Rekordern aus. Die Geräte zeichneten während der Flüge Geräusche aus ihrer Umgebung auf. Darunter waren auch Motoren, Propeller und andere typische Schiffsgeräusche.

Die Aufnahmen wurden anschließend mit einer speziellen Software ausgewertet. So konnten die Wissenschaftler feststellen, wann sich die Vögel in der Nähe von Schiffen aufhielten – und ob diese Schiffe auch in den offiziellen AIS-Daten auftauchten.

Viele Schiffe bleiben unsichtbar

Das Ergebnis: Basstölpel verbrachten durchschnittlich 68 Minuten pro Tag in der Nähe von Schiffen. Mindestens 22 Minuten davon entfielen auf Schiffe, die in den AIS-Daten nicht erfasst wurden.

Das Ergebnis: Basstölpel verbrachten durchschnittlich 68 Minuten pro Tag in der Nähe von Schiffen. © Anadolu via Getty Images

Damit stammten mindestens 32 Prozent der aufgezeichneten Schiffsgeräusche von nicht registrierten Schiffen. Die Forscher vermuten, dass der tatsächliche Anteil noch höher liegen könnte.

Allerdings bedeutet ein fehlendes AIS-Signal nicht automatisch, dass ein Schiff illegal unterwegs ist. Gerade kleinere Fischerboote müssen teilweise keine Ortungssignale senden.

Vögel geraten selbst in Gefahr

Die ungewöhnliche Methode hat auch einen Hintergrund: Seevögel profitieren häufig von der Fischerei, weil sie weggeworfene Fischreste fressen oder versuchen, Köder von Leinen zu ergattern. Dabei geraten sie jedoch in Netze oder verschlucken Haken.

Viele Seevögel geraten selbst in Fischernetze oder verschlucken Haken. © Getty Images/500px

Besonders für bedrohte Arten kann das zum Problem werden. Der Beifang gefährdet etwa den Balearen-Sturmtaucher erheblich.

Künftig sogar in Echtzeit?

Noch müssen die Geräte eingesammelt und die Aufnahmen anschließend ausgewertet werden. In Zukunft könnte die Technik aber direkt an Bord der kleinen Rekorder Schiffsgeräusche erkennen und nur die Ergebnisse übertragen.

Damit wäre eine Überwachung in Echtzeit denkbar. Die Forscher warnen allerdings davor, Seevögel gezielt als "Fischerei-Patrouillen" einzusetzen. Die Tiere sollen nicht zum Werkzeug im Kampf gegen illegale Fischerei werden.