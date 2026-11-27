Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski und der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, haben Äußerungen von AfD-Chefin Alice Weidel zum Ukraine-Krieg und seinen Ursprüngen scharf kritisiert.

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"Sie wiederholt russische Lügen", erklärte Sikorski am Freitag im Onlinedienst X zu Aussagen der Vorsitzenden der rechtspopulistischen "Alternative für Deutschland" im "Welt"-Video-Podcast "Zur Wahrheit gehört".

Der polnische Chef-Diplomat verwies auf Weidels Äußerungen über einen angeblichen "Staatsputsch" in der Ukraine vor dem russischen Einmarsch. Dabei sei ein Russland-freundlicher Präsident "ausgetauscht" worden, "Putsch-mäßig finanziert von westlichen NGOs", sagte Weidel.

2014 hatten bei der sogenannten Maidan-Revolution in der Ukraine pro-europäischen Proteste zum Sturz des vom Kreml unterstützten damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch geführt. "Ich war 2014 in Kiew, und es gab keinen Putsch", versicherte Sikorski auf X. "Präsident Janukowitsch wurde vom demokratisch gewählten ukrainischen Parlament abberufen, einschließlich der Stimmen aus seiner eigenen Partei der Regionen."

"Russische Propaganda"

Auch Makeiev warf Weidel mit Blick auf ihr Interview vor, russische Propaganda zu verbreiten. "Frau Weidel hat Putins Sprechzettel offenbar gründlich studiert", schrieb der ukrainische Botschafter auf X. "Fast alle Kreml-Mythen in nur einem Interview."

Weidel empfahl Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in dem Podcast, "sofort nach Russland zu fliegen und sich mit Putin an den Tisch zu setzen", statt immer noch den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu treffen. Die AfD-Chefin nannte es mit Blick auf den Ukraine-Krieg "völlig illusorisch zu sagen, ein Friedensvertrag käme ohne Gebietsabtretung der eroberten Gebiete zustande". Verständlicherweise wolle Russland "diesen Sicherheitskorridor haben zwischen sich und der NATO und sie werden nichts anderem zustimmen".