Unser Sonnensystem befindet sich offenbar an einem besonders günstigen Ort im Universum. Eine neue Simulation zeigt, warum die Erde vergleichsweise gut vor kosmischen Katastrophen geschützt ist – und wo Leben deutlich schlechtere Chancen hätte.

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Die Erde ist nicht nur wegen ihrer Entfernung zur Sonne ein möglicher Lebensraum. Auch ihre Position innerhalb der Milchstraße könnte entscheidend sein. Eine neue astrophysikalische Simulation zeigt, dass unser Sonnensystem in einer Region liegt, in der die Gefahr durch zerstörerische kosmische Ereignisse vergleichsweise gering ist.

Milchstraße bietet besonders günstige Bedingungen

Die Forscher untersuchten mithilfe einer aufwendigen Computersimulation die Entwicklung von Galaxien und deren Bedingungen für Leben. Dabei zeigte sich: Galaxien wie die Milchstraße haben ihre besonders turbulente Phase der Sternentstehung hinter sich. Das sorgt für vergleichsweise stabile Bedingungen.

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Entscheidend ist dabei die sogenannte galaktische habitable Zone. Sie liegt weder zu nahe am Zentrum einer Galaxie noch zu weit außen. Im Zentrum drohen unter anderem intensive Strahlung und häufige kosmische Katastrophen. Am äußeren Rand fehlen hingegen wichtige chemische Elemente, die für die Entstehung von Gesteinsplaneten notwendig sind.

Zu viele schwere Elemente können ebenfalls gefährlich sein

Auch eine besonders hohe Konzentration schwerer Elemente kann problematisch werden. In solchen Regionen entstehen häufiger große Gasplaneten, die durch ihre gravitative Wirkung andere Planeten aus ihren stabilen Umlaufbahnen bringen können.

Die Erde befindet sich offenbar in einem Bereich, in dem die chemischen Voraussetzungen für die Entstehung von Planeten stimmen, ohne dass die Risiken zu groß werden.

Supernovae und Gammablitze als Gefahr

Zu den größten kosmischen Bedrohungen zählen Supernovae, also explodierende Sterne. Auch Gammablitze können gefährlich werden: Ihre intensive Strahlung kann die Ozonschicht eines Planeten schädigen und damit Leben an der Oberfläche gefährden.

Zu den größten kosmischen Bedrohungen zählen Supernovae, also explodierende Sterne. © Getty Images/Science Photo Library RF

Weitere Risiken gehen von aktiven Schwarzen Löchern aus. Diese können enorme Mengen an Röntgen- und UV-Strahlung freisetzen, die über lange Zeiträume planetare Atmosphären schädigen können.

Auch die Erde ist nicht völlig sicher

In den vergangenen Milliarden Jahren haben sich laut Simulation die Gefahren verändert. Heute spielen vor allem gravitative Störungen durch nahe Sterne eine Rolle. Sie können Planetenbahnen destabilisieren und im Extremfall ganze Welten aus ihren Sternensystemen schleudern.

Die Forscher betonen allerdings, dass ihre Simulation keinen Beweis für außerirdisches Leben liefert. Sie untersucht vielmehr, wo die Voraussetzungen dafür besonders günstig sein könnten. Auch kleinere galaktische Strukturen konnten aufgrund der begrenzten Auflösung nicht vollständig berücksichtigt werden.

Die Erde könnte damit tatsächlich ein kosmischer Glücksfall sein – zumindest was ihren Standort in der Milchstraße betrifft.