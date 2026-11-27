Im Prozess in Kanada zum Online-Verkauf von "Suizid-Sets" hat die Staatsanwaltschaft 25 Jahre Haft für den Angeklagten gefordert.

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"Eine angemessene Gesamtstrafe in dieser Sache beträgt 25 Jahre abzüglich der bereits verbüßten Haftzeit", sagte Staatsanwältin Katie Doherty am Freitag vor einem Provinzgericht in Newmarket. Sie begründete ihre Forderung unter anderem damit, dass die Opfer zumeist jung gewesen seien und unter psychischen Problemen gelitten hätten.

Der Angeklagte Kenneth L. hatte sich zuvor bereits wegen 14-facher Beihilfe zum Suizid schuldig bekannt. Nach eigener Aussage hatte der 1965 geborene Beschuldigte seine "Suizid-Sets" nicht nur in Kanada, sondern online in aller Welt verkauft. Rechtsexperten zufolge wären für derartige Taten 20 Jahre Haft angemessen. Staatsanwältin Doherty betonte aber, es gebe "keinen" Fall, der auch nur entfernt" dem von L. ähnele.

Die Staatsanwaltschaft hatte L. zunächst auch "Mord" zur Last gelegt, zog dies aus Mangel an Beweisen jedoch zurück und erwirkte als Gegenleistung, dass L. sich in den weniger schweren Anklagepunkten schuldig bekannte. Dieser Deal war von einigen Familien und Freunden der Opfer scharf kritisiert worden, die L. direkt für den Tod ihrer Angehörigen verantwortlich machen.

Tödliche Giftdosen verkauft

L. hatte tödliche Giftdosen an Menschen in mindestens 41 Ländern verkauft, darunter China, Frankreich und Brasilien. In Großbritannien verkaufte er 330 Päckchen an Kunden, wie es in einer einvernehmlich festgestellten Sachverhaltsdarstellung heißt, die von Verteidigung und Anklage unterzeichnet wurde. Dort werden laut kanadischer Staatsanwaltschaft 79 Todesfälle mit L.s skrupellosen Geschäften in Verbindung gebracht.

Um suizidgefährdete Menschen zu erreichen, hatte sich L. mit Tarnnamen in Suizid-Chatforen angemeldet. Das Urteil gegen ihn soll in einigen Wochen fallen.