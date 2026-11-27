Die Ratingagentur S&P hat ihren Bonitätsausblick für Ungar von "negativ" auf "stabil" erhöht, ihren Ausblick für die Kreditwürdigkeit Frankreichs aber gleichzeitig von "stabil" auf "negativ" revidiert.

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Frankreichs Bonitätsnote werde jedoch mit "A+" bestätigt, teilte S&P am Freitag mit. Zur Begründung verwiesen die Bonitätswächter auf die steigende Staatsverschuldung, schwache Wachstumsaussichten und den fehlenden politischen Konsens über den Abbau des hohen Budgetdefizits.

Ratingagentur erwartet für Frankreich weiter steigende Staatsverschulung

Für das laufende Jahr rechnet S&P mit einem höher als bisher angenommenen Defizit von 5,5 Prozent der Wirtschaftsleistung. Auch 2027 dürfte die Lücke mit 5,3 Prozent groß bleiben, da das Wirtschaftswachstum mit geschätzten 0,6 Prozent schwach ausfalle. Frankreichs Staatsverschuldung werde den Prognosen zufolge weiter steigen und bis 2029 rund 118 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreichen. Gleichzeitig müsse die Regierung in Paris mit steigenden Zinsausgaben rechnen.

Erschwert werde die Haushaltskonsolidierung durch die anhaltende politische Polarisierung im Land, erklärte S&P weiter. Diese dürfte auch über die Präsidentschaftswahl 2027 hinaus anhalten und die Umsetzung von Reformen zur Defizitsenkung und Wachstumsförderung bremsen. Als ausgleichende Stärken der zweitgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone wertete die Ratingagentur jedoch das hohe Vermögen der Privathaushalte, die breit aufgestellte Wirtschaft und die weitgehend ausgeglichene Außenhandelsposition.

Defizitabbau und Anstreben der Maastricht-Kriterien verbessern Ungarns Bonitätsausblick

Als Gründe für die Verbesserung des Bonitätsausblicks für Ungarn nennt die Ratingagentur freigegebene EU-Milliarden und ein Programm zur Haushaltskonsolidierung. Die Bonitätsnote des Landes werde bei "BBB-/A-3" belassen, teilte S&P mit. Die neue, von der Tisza-Partei geführte Regierung habe durch rechtsstaatliche Reformen den Zugang zu blockierten EU-Geldern in Höhe von 16,4 Milliarden Euro ermöglicht. Dies werde das investitionsgetriebene Wirtschaftswachstum fördern und gleichzeitig den Abbau des Haushaltsdefizits erleichtern, erklärten die Bonitätswächter.

S&P rechnet damit, dass das ungarische Haushaltsdefizit von voraussichtlich 7,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2026 auf vier Prozent im Jahr 2029 sinken wird. Zudem strebe die Regierung an, bis 2030 die Maastricht-Kriterien zu erfüllen, um im Jahr 2032 den Euro einführen zu können. Dies könne als wichtiger politischer Anker für weitere Reformen dienen, hieß es weiter. Für die Jahre 2027 bis 2029 prognostiziert die Ratingagentur ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent jährlich.

Die Experten nannten jedoch die hohe Abhängigkeit von russischen Öl- und Erdgasimporten als strukturelle Schwachstelle des Landes. Die Exporte seien kurzfristig anfällig für eine schwächere Nachfrage nach Elektroautos in Europa und hingen von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ab.