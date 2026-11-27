Mit dem Beginn des Steuerjahres 2027 treten in Österreich spürbare finanzielle Entlastungen für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Selbstständige und erwerbstätige Pensionisten in Kraft. Durch den gesetzlich verankerten Automatismus zur Abschaffung der kalten Progression werden die Einkommensgrenzen der Steuertarife um exakt 2,27 Prozent nach oben verschoben.

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Die schleichende Steuererhöhung durch Lohnerhöhungen gehört in Österreich der Vergangenheit an. Um die Kaufkraft der Bevölkerung nachhaltig abzusichern, sieht der gesetzliche Mechanismus vor, dass zwei Drittel der maßgeblichen Inflationsabgeltung automatisch und direkt in die Tarifstufen des Einkommensteuertarifs eingerechnet werden. Für das Veranlagungsjahr 2027 ergibt sich daraus eine Erhöhung der Tarifgrenzen um 2,27 Prozent über nahezu alle Einkommensbereiche hinweg.

Damit wird sichergestellt, dass Gehaltsanpassungen nicht unmittelbar durch höhere Steuersätze aufgefressen werden. Insbesondere im unteren und mittleren Einkommenssegment führt die Anhebung der Schwellenwerte zu einer spürbaren Entlastung beim monatlichen Gehaltszettel, da ein größerer Teil des Einkommens in den jeweils niedrigeren Steuersatz fällt.

Die neuen Tarifstufen für 2027 im Detail

Kernstück der Neuerungen ist die spürbare Anhebung der steuerfreien Basis, ab der überhaupt erst Abgaben an das Finanzamt abgeführt werden müssen. Die einzelnen Tarifgrenzen stellen sich ab 1. Jänner 2027 wie folgt dar:

Steuerfreies Basiseinkommen (0 Prozent): Die Freigrenze steigt von bisher 13.539 Euro auf 13.846 Euro Jahreseinkommen. Bis zu diesem Betrag fällt keinerlei Einkommensteuer an.

Die Freigrenze steigt von bisher 13.539 Euro auf 13.846 Euro Jahreseinkommen. Bis zu diesem Betrag fällt keinerlei Einkommensteuer an. Zweite Tarifstufe (20 Prozent): Greift künftig für Einkommensteile ab 13.846 Euro bis 22.495 Euro. Bisher lag diese Obergrenze bei 21.992 Euro.

Greift künftig für Einkommensteile ab 13.846 Euro bis 22.495 Euro. Bisher lag diese Obergrenze bei 21.992 Euro. Dritte Tarifstufe (30 Prozent): Gilt künftig für Einkommensteile zwischen 22.495 Euro und 36.633 Euro (bisher lag die Grenze bei 35.836 Euro).

Gilt künftig für Einkommensteile zwischen 22.495 Euro und 36.633 Euro (bisher lag die Grenze bei 35.836 Euro). Vierte Tarifstufe (40 Prozent): Kommt für Einkommensteile von 36.633 Euro bis 70.722 Euro zur Anwendung (zuvor 69.166 Euro).

Kommt für Einkommensteile von 36.633 Euro bis 70.722 Euro zur Anwendung (zuvor 69.166 Euro). Fünfte Tarifstufe (48 Prozent): Wird für Einkommensteile über 70.722 Euro bis hin zu 105.782 Euro fällig (bisher 103.072 Euro).

Wird für Einkommensteile über 70.722 Euro bis hin zu 105.782 Euro fällig (bisher 103.072 Euro). Sechste Tarifstufe (50 Prozent): Gilt für Einkommensteile über 105.782 Euro bis zu einer Million Euro Jahreseinkommen.

Gilt für Einkommensteile über 105.782 Euro bis zu einer Million Euro Jahreseinkommen. Höchststeuersatz (55 Prozent): Für Einkommensanteile jenseits der Grenze von einer Million Euro bleibt der bewährte Spitzensteuersatz von 55 Prozent unverändert aufrecht.

Kräftige Anreize für das Weiterarbeiten in der Pension

Parallel zur Verschiebung der allgemeinen Steuerstufen bringt das Steuerjahr 2027 weitreichende Erleichterungen für Personen, die nach Erreichen des regulären Pensionsalters weiter im Berufsleben verbleiben wollen. Im Rahmen des Modells der sogenannten Aktivpension werden erhebliche finanzielle Anreize gesetzt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Wer das gesetzliche Regelpensionsalter erreicht hat und dennoch weiterarbeitet, profitiert künftig von einer doppelten Entlastung. Einerseits entfällt die Beitragspflicht für den eigenen Arbeitnehmerbeitrag zur Pensionsversicherung direkt (bislang erfolgte hierfür ein pauschaler Zuschuss des Bundes). Andererseits greift für den Zuverdienst neben dem Ruhebezug ein neuer steuerlicher Freibetrag von bis zu 15.000 Euro pro Jahr. Dies führt dazu, dass von dem dazuverdienten Geld deutlich mehr Netto auf dem Konto bleibt.

Ausblick für die Steuerzahler

Die neuen Tarife gelten unmittelbar ab Beginn des Kalenderjahres 2027 und werden bei unselbstständig Beschäftigten bereits im Zuge der monatlichen Lohnverrechnung automatisch berücksichtigt. Selbstständige und freie Dienstnehmer profitieren im Rahmen der jeweiligen Einkommensteuererklärung für das entsprechende Veranlagungsjahr.