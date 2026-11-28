Nach Berichten über einen Cyberangriff auf die US-Luftwaffe hat das Pentagon die Sicherheit seiner IT-Infrastruktur betont.

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Die IT-Systeme des Verteidigungsministeriums seien "sicher, geschützt und werden rund um die Uhr von den besten Experten und Teams der Welt überwacht", teilte ein Vertreter des Ministeriums der Nachrichtenagentur AFP am Freitag (Ortszeit) mit. Das Pentagon bestritt dabei nicht ausdrücklich, dass die Cloud-One-Plattform der Luftwaffe gehackt worden sei.

Ein anderer Vertreter des US-Verteidigungsministeriums hatte zuvor mitgeteilt, das Pentagon äußere sich "aus Gründen der operativen Sicherheit nicht zum Status unserer Netzwerke". Zuvor hatten mehrere Medien über einen mutmaßlichen Cyberangriff auf die Cloud-Plattform berichtet. Der US-Sender NBC News berichtete unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten US-Beamten, ein Angriff "könnte sensible militärische Informationen offengelegt haben". Zunächst hatte die Nachrichtenagentur Reuters den Vorfall gemeldet.

Auch der auf die Berichterstattung über US-Bundesbehörden spezialisierte Radiosender Federal News Network bestätigte den Vorfall und berief sich dabei auf mit dem Vorgang vertraute Kreise. Der Hackerangriff sei bereits früher im Jahr bei Wartungsarbeiten an dem System entdeckt worden. Der mutmaßliche Angriff ist der jüngste in einer Reihe von Cyberangriffen auf US-Regierungsbehörden und Unternehmen in den vergangenen Wochen. Zuletzt sollen etwa der US-Auslandsgeheimdienst CIA und die US-Bundespolizei FBI angegriffen worden sein.