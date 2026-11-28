Eine leidenschaftliche Bett-Szene aus der Netflix-Serie "The Hunting Wives" ausgerechnet zu Thanksgiving sorgt in den USA für Diskussionen.

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USA. Auf der Kurznachrichtenplattform "X" bewarb Netflix die neue Staffel der Drama-Serie "The Hunting Wives" mit einem kurzen Clip. Darin küssen sich die beiden weiblichen Hauptfiguren im Bett und sagen zueinander: "Ich liebe dich." Dazu schrieb der Streamingdienst: "This Thanksgiving plate" (auf Deutsch sinngemäß: "Das steht dieses Thanksgiving auf dem Speiseplan"). Bei Donald Trump Jr., dem ältesten Sohn des US-Präsidenten, stieß die Werbung am US-amerikanischen Familienfest auf Unverständnis.

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Trump Jr. tobt: "Was stimmt denn nicht mit euch?"

Trump Jr. kommentierte den Beitrag verärgert: "Was stimmt denn nicht mit euch??? Es ist Thanksgiving!" Auch der Aktivist Robby Starbuck (37) schloss sich der Kritik an und schrieb: "Was für ein widerliches Unternehmen, das Thanksgiving sexualisiert."

Netflix legt nach

Doch der Streaming-Riese ließ sich von der Empörung nicht bremsen und veröffentlichte kurz darauf einen weiteren Ausschnitt. In diesem unterhalten sich die von Dermot Mulroney (63) und Evan Jonigkeit (43) gespielten Männer über ihre Ehefrauen, wobei Mulroneys Figur feststellt: "Du und ich wissen doch beide, dass unsere Frauen miteinander im Bett waren." Versehen war dieser Clip mit der Frage: "Frohes Thanksgiving?"

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Erfolg ohne Tabus

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Thriller von May Cobb aus dem Jahr 2021 und dreht sich um Sophie (gespielt von Brittany Snow, 40), die in eine skandalträchtige Clique wohlhabender texanischer Hausfrauen rund um die von Malin Åkerman (48) gespielte Anführerin gerät und eine Affäre beginnt.

Nachdem bereits die erste Staffel im Juli 2025 über 35 Millionen Aufrufe erzielte und in zehn Ländern – darunter den USA – Platz eins erreichte, belegt die zu Thanksgiving gestartete zweite Staffel mit acht neuen Folgen aktuell Platz drei der US-Charts.

Eine dritte Staffel ist bereits in Arbeit, und laut Schauspielerin Joyce Glenn, die Monae verkörpert, gebe es in den neuen Folgen keinerlei Tabus, wie sie gegenüber dem britischen "The Independent" sagt.