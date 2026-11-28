Nach Trump-Druck kehrt Nvidia-Chef Jensen Huang zurück: Affären, Chip-Vorwürfe, Tech-Kursrutsch und US-Politwirbel sorgen für Zündstoff.

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Der Mega-Skandal um den liebestollen Nvidia-CEO Jensen Huang (63) erschüttert weiter die USA – und sorgt weltweit für Staunen: Dem Boss des dominierenden Chipherstellers der KI-Zukunftsbranche wurde am Montag vom Verwaltungsrat die Rückkehr in die Chefetage ermöglicht. US-Präsident Donald Trump (80) hatte das Gremium zuvor persönlich unter Druck gesetzt, wie er selbst einräumte. Sein Kalkül: Huang ist einer der Chefarchitekten der KI-Revolution, des größten Wachstumsmotors der Trump-Wirtschaft. Aus Trumps Sicht offenbar zu wichtig, um ihn fallen zu lassen. Erinnerungen an "Too Big to Fail" aus der Bankenkrise 2008 werden wach.

Die Börsen jubelten – aber bloß einen Tag lang! Nach dem umstrittenen Trump-Coup folgte der Kater: Der Ausverkauf besonders bei Tech-Aktien ging weiter. Befürchtet wird sogar ein Platzen der KI-Blase mit globalen Folgen. Unterdessen sickern neue schockierende Details über Huangs Sex-Affären durch, darunter eine mit der mutmaßlichen China-Spionin Alice Huang (der gleiche Nachname ist Zufall). Bei einem Geständnis vor dem Nvidia-Verwaltungsrat räumte Huang "weitere Affären" ein, mutmaßlich mit Mitarbeiterinnen.

Donald Trump gerät wegen Jensen Huang unter Druck

Unter Druck gerät auch sein größter Unterstützer – Trump! Bereits vor einem Jahr wurde der Präsident vor Huangs Beziehung zu der mutmaßlichen Spionin gewarnt, im vergangenen Mai dann ausdrücklich von Außenminister Marco Rubio (55). Gleichzeitig wuchs im Regierungsapparat die Sorge, Nvidia könnte Exportbeschränkungen für modernste KI-Chips nach China umgehen. Und Huangs Affäre soll mit einem mutmaßlichen Chip-Schmuggel über eine ihrer Firma in Singapur zusammenhängen. Trump schienen Gefahren für die nationale Sicherheit wenig zu stören. Er intensivierte seine Beziehung zu Huang und hatte ihn bei zwei China-Gipfeln mit Staatschef Xi Jinping (73) an seiner Seite.

Viele dieser Ungereimtheiten dürften nun genauer durchleuchtet werden, besonders wenn die siegreichen Demokraten Anfang 2027 ihre neuen Mehrheiten im Kongress übernehmen. Im Fokus steht auch eine 25-Millionen-Dollar-Spende des "Chip-Königs" Huang für Trumps Ballsaal-Prestigeprojekt. Selbst Republikaner kritisieren, Trump habe bei einem Privatunternehmen seine Macht spielen lassen. Zudem soll der Präsident Nvidia-Aktien im Wert von bis zu 55 Millionen Dollar halten. Mögliche Interessenkonflikte dürften ein Schwerpunkt der erwarteten Kongressuntersuchungen werden.

Interessenkonflikte und Amtsenthebung im Visier

Wachsender Druck in Washington: US-Präsident Donald Trump (Mitte, hier im Archivbild) steht wegen seiner engen Verbindung zu Nvidia-CEO Jensen Huang und den Vorwürfen rund um Spionage und Chip-Exporte im Fokus möglicher Kongressuntersuchungen. © APA/AFP/KEN CEDENO

Ein weiterer brisanter Widerspruch: Trump behauptete nach Huangs Rückkehr, die US-Regierung habe alle Vorwürfe umfassend geprüft und kein Fehlverhalten festgestellt. Dass der zuständige Justizvertreter Todd Blanche offenbar nichts von einer solchen umfassenden Untersuchung wusste, wirft ebenfalls Fragen auf.

In Trumps konservativer Bewegung wird bereits ein neues Amtsenthebungsverfahren befürchtet. Fox-News-Moderator Jesse Watters warnte sogar, genügend Republikaner könnten ein Votum über eine mögliche Absetzung unterstützen. Wie ernst Trumps Team die Operation Huang-Rückkehr nahm, zeigen angebliche interne Beratungen: Pentagon-Chef Pete Hegseth (46) soll erwogen haben, ob Huang notfalls mithilfe des alten Kriegsproduktionsgesetzes („Defense Production Act“) wieder eingesetzt werden könnte – falls sich der Verwaltungsrat weigert.

Für Trump bedeutet der anhaltende Skandalsturm: Jensen Huang könnte wie ein Damoklesschwert über dem Rest seiner Amtszeit hängen ...