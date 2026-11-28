Gefährlicher Fehler
Großer Bier-Rückruf in ganz Deutschland
Eine deutsche Brauerei zieht aktuell bestimmte Flaschen ihres Sortiments aus dem Verkehr, weil die Angaben auf der Vorderseite nicht mit dem tatsächlichen Inhalt übereinstimmen. Laut Angaben des Herstellers soll das betroffene Getränk wegen dieses Fehlers besser nicht konsumiert werden.
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Verwechslung beim Bekleben passiert
Konkret geht es beim aktuellen Bier-Rückruf um das Produkt Weismainer Hefe-Weißbier der Weismainer Brauerei GmbH & Co. KG. Während der Abfüllung landete bei einzelnen Flaschen irrtümlich ein falsches Bauchetikett auf dem Glas. Dieses kennzeichnet den Inhalt fälschlicherweise als alkoholfrei, obwohl sich tatsächlich ein Weißbier mit 5,5 Prozent Alkohol in der Flasche befindet. Auf den Etiketten am Hals und auf der Rückseite ist der korrekte Alkoholgehalt hingegen richtig vermerkt.
Betroffene Charge und Bundesländer
Der Rückruf des Herstellers bezieht sich ausschließlich auf Flaschen, die das Mindesthaltbarkeitsdatum 26.05.2027 tragen. Verkauft wurde diese Charge in insgesamt sechs deutschen Bundesländern: Bayern, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Berlin sowie Rheinland-Pfalz. Andere Abfüllungen sind von der Maßnahme der Weismainer Brauerei nicht betroffen.
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