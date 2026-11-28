Alleine zu verreisen verspricht maximale Freiheit, bringt aber oft versteckte Mehrkosten mit sich. Wer das Budget nicht teilen kann, zahlt laut Schätzungen bis zu 48 Prozent drauf.

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Wer auf eigene Faust loszieht, bestimmt selbst über Ziel, Zeitpunkt, Aktivitäten und Tempo – eine Erfahrung, die laut der Vorlage jeder einmal im Leben in Betracht ziehen sollte. Doch bei aller Begeisterung lohnt sich ein nüchterner Blick auf die Finanzen. Denn viele Ausgaben schrumpfen nicht automatisch, nur weil eine Person alleine bucht. Ein Doppelzimmer im Hotel wird beim Einzel-Check-in nicht günstiger, und auch für eine Taxifahrt fällt derselbe Betrag an, egal ob ein Fahrgast oder zwei Personen auf der Rückbank sitzen. Mit einer durchdachten Wahl von Route, Reisezeit und Unterkunft lassen sich unnötige Aufpreise jedoch vorab drücken.

Versteckte Hürden im Reisealltag

Dass Soloreisen schneller ins Geld gehen, liegt nicht nur an klassischen Fixkosten wie dem Einzelzimmerzuschlag. Gegenüber dem Magazin "Newsweek" schilderte King Siu von "Solo Traveler", dass ihm bei einer geführten Stadttour zu Fuß die Buchung eines einzelnen Platzes verwehrt wurde – der Veranstalter verlangte zwingend Reservierungen für jeweils zwei Personen. "Alleinreisende müssen darauf achten, wann ihnen unnötigerweise ein Aufpreis berechnet wird. Mit etwas Recherche lässt er sich in der Regel vermeiden", erklärte Siu.

Sicherheitsbedenken und schnelle Entscheidungen

Darüber hinaus treiben laut Siu auch das eigene Sicherheitsbedürfnis und sogenannte Entscheidungsmüdigkeit die Ausgaben nach oben. Wer in einer fremden Umgebung unterwegs ist, greift abends eher zu einem Uber, statt zu Fuß zu gehen, oder wählt einen kostspieligeren Flug, um noch bei Tageslicht anzukommen. Wer sämtliche Entscheidungen allein schultern muss, gibt zudem leichter Geld aus, nur um ein akutes Problem rasch aus der Welt zu schaffen. Umgekehrt haben Reisende mit Begleitung oft weniger Spielraum, um auf besonders günstige Optionen auszuweichen.

Deutlicher Preisunterschied bei Europareise

Wie stark sich die Mehrkosten in der Praxis auswirken, zeigen Schätzungen von "TripToGo" auf Basis durchschnittlicher Reisebudgets der mittleren Preisklasse für das Jahr 2026. Bei einer einwöchigen Reise von New York nach Paris geben Alleinreisende – bei identischem Hotel, gleichen Reisedaten und vergleichbarem Ausgabeverhalten – zwischen 2.974 und 4.370 US-Dollar aus. Paare kommen hingegen auf rund 2.190 bis 2.960 US-Dollar pro Person. Das entspricht einem Aufpreis von ungefähr 780 bis 1.410 US-Dollar oder 36 bis 48 Prozent. Während Flugtickets, Verpflegung, Zeitkarten für öffentliche Verkehrsmittel und Eintritte für Sehenswürdigkeiten pro Kopf gleich viel kosten, sorgt vor allem die fehlende Kostenteilung bei Hotelzimmer und Flughafentaxi für die große Differenz.