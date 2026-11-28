Eine Kooperation mit dem "Standard" hat Bildungsminister Christoph Wiederkehr zu einem PR-Turbo bei den Online-Berichten im "Standard" verholfen. Zufall oder Inseraten-Kooperation?

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Bei Bildungsminister Christoph Wiederkehr dürfte das Geld locker sitzen: Doch anstatt es für die dringend notwendigen Investitionen in die Schulen auszugeben, sponsert sein Bildungsministerium lieber den "Standard" mit üppigen Steuergeldern. Deckmantel der "Kooperation" ist die Initiative "Zukunft Medienkompetenz".

171.000 Euro für "Fake News"-Kurse an "Standard"

Laut einer parlamentarischen Anfrage hat der "Standard" 171.054,24 Euro brutto aus dem PR-Topf des Bildungsministeriums kassiert. Damit seien vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2026 Podcasts, Workshops mit Diskussionsrunden, Social-Media-Kommunikation und Unterrichtsmaterialen zum Thema "Fake News" vom "Standard" produziert worden. Der ORF und Ö3, die ebenfalls als Partner an Board waren, sollen laut Anfrage übrigens keine Zahlungen erhalten haben.

Gibt es neue Kooperation mit dem "Standard"?

Brisant: Am 17. November - also nach dem Ende des Kooperationszeitraums - fand in der Pädagogischen Hochschule erneut eine Veranstaltung in Kooperation mit dem "Standard" statt, berichtet der Exxpress. Den Abschlussvortrag hielt Bildungsminister Wiederkehr. Drei der zwölf Workshops wurden vom "Standard" umgesetzt. Den Lehrern wurde der Tag als bundesweite Fortbildung angerechnet.

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Eine Anfrage des Exxpress beim Ministerium, ob es sich hierbei um eine neue Kooperation mit dem "Standard" handelt und wie viel Geld dafür fließt, ließ das Ministerium unbeantwortet.

Werbekooperation brachte Wiederkehr PR-Turbo im "Standard"

Interessantes Detail: Innerhalb eines Jahres kam Christoph Wiederkehr auf der Online-Seite des "Standard" insgesamt 266 Mal vor - also an fast 75 Prozent (!) der Tage im Jahr. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft den Verdacht der "Inseraten-Korruption" auch in diesem Fall genauer ansehen wird. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.