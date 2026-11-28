In der Steiermark und in Salzburg wird es im kommenden Jahr Nulllohnrunden geben. Wien, OÖ und Burgenland erhöhen wie der Bund um ein Prozent. Ludwig bleibt Top-Verdiener unter den Landeshauptleuten.

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Wien. Die Länder gehen bei der Anpassung der Politikergehälter im kommenden Jahr einmal mehr unterschiedliche Wege. Oberösterreich, Wien und das Burgenland folgen dem Bundesbeispiel und erhöhen die Bezüge für Landespolitiker um ein Prozent. Salzburg und die Steiermark verordnen sich dagegen erneut eine Nulllohnrunde. In den übrigen Ländern steht die Entscheidung noch aus. In jedem Fall bleibt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der Spitzenverdiener unter den Landeshauptleuten.

Wie bereits in den Vorjahren setzt sich damit die Auseinanderentwicklung der Politikergehälter sowie deren Wertverlust fort. Keine Rolle spielt offenbar erneut der gesetzliche Anpassungsfaktor, um den die Bezüge der Amtsträger eigentlich steigen müssten. Offiziell verkündet wird der Valorisierungsfaktor für 2027 kommende Woche durch den Rechnungshof, gemäß dem maßgeblichen Inflationswert dürfte er 3,4 Prozent betragen. Aber die meisten Länder werden wie der Bund Gesetze beschließen, um davon abzugehen.

Wien, Burgenland und Oberösterreich folgen Bund

Die Bundesregierung hat aber bereits im Juni beschlossen, die Gehälter der Spitzenpolitikerinnen und -politiker im Bund kommendes Jahr um ein Prozent zu erhöhen. Diesem Beispiel folgen Wien, Oberösterreich und das Burgenland, wie ein APA-Rundruf ergab. In Oberösterreich soll die Erhöhung für die Landespolitiker erst ab 1. August gelten. Grund dafür dürfte sein, dass es in dem schwarz-blau regierten Bundesland im vergangenen Jahr analog zum Beamtenabschluss eine Erhöhung ab 1. Juli um 3,3 Prozent gab. Alle anderen Bundesländer hatten sich im Vorjahr ebenso wie der Bund eine Nulllohnrunde verordnet - der Anpassungsfaktor betrug damals 2,7 Prozent.

Diesen Weg wählen für das kommende Jahr erneut Salzburg und die Steiermark. In Salzburg wurde im Rahmen des Doppelbudgets 2027/28 auch schon für das übernächste Jahr eine weitere Nulllohnrunde für Mitglieder der Landesregierung und für Landtagsabgeordnete vereinbart.

Ludwig bleibt bestbezahlter Landeshauptmann

In Niederösterreich, Kärnten, Tirol und Vorarlberg ist noch nicht entschieden worden, wie man mit den Politikerbezügen im kommenden Jahr umgeht. Unabhängig davon, ob man sich für neuerliche Nulllohnrunden oder eine teilweise oder volle Abgeltung der Inflation entscheidet, bleiben die teils beachtlichen Unterschiede bei den Politikerbezügen zwischen den Bundesländern bestehen. Im Gehaltsranking ganz oben wird auch im kommenden Jahr der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) stehen. Mit brutto 22.883 Euro monatlich verdient er damit auch im kommenden Jahr mehr als der Vizekanzler (21.189).

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) steht ganz oben im Gehalts-Ranking der Landes-Chefs. © APA/GEORG HOCHMUTH

Das gleiche gilt für die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die schon bisher auf 21.660 Euro kommt, und ihr oberösterreichischer Kollege Thomas Stelzer (ÖVP) mit 21.517 Euro Bruttogehalt ab August.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). © NLK Khittl

Am anderen Ende der Skala befindet sich der burgenländische Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ), der im kommenden Jahr 17.822 Euro brutto monatlich beziehen wird.

Auch bei den Landesräten steigen die Burgenländer mit 15.927 Euro pro Monat ab dem kommenden Jahr fix am schlechtesten aus. Am besten verdienen weiterhin die amtsführenden Stadträte in Wien (20.595) sowie Landesräte in Nieder- und Oberösterreich. Ein Landtagsmandat ist dagegen in Kärnten am wenigsten lukrativ. Aktuell verdient ein Landtagsabgeordneter in Klagenfurt 5.809 Euro brutto monatlich und damit selbst im Fall einer vollen Valorisierung weniger als die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern. Die bestbezahlten Landtagsabgeordneten sitzen dagegen bereits bisher in St. Pölten mit aktuell 9.063 Euro Bruttomonatsgehalt.

Reform gefordert

Der Rechnungshof plädiert bereits seit längerem für eine Reform des Systems der Politikerbezüge. Infolge mehrerer Nulllohnrunden auf Bundesebene, die auf Länderebene nicht einheitlich angewandt wurden, ist die "Bezügepyramide" öffentlicher Funktionäre in den vergangenen Jahren zunehmend in Schieflage geraten. Besonders die Politikergehälter auf Bundesebene haben außerdem wegen der häufigen Erhöhungen unterhalb der Inflation seit Einführung des Bundesbezügegesetzes 1997 massiv an Wert verloren. Die Bundesregierung hat bereits 2025 eine Neuregelung der Valorisierung von Politikerbezügen angekündigt, bisher liegt aber kein Gesetzesentwurf dazu vor.