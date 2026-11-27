Von 6,2 im 2. Quartal auf knapp 13 Millionen Euro im 3. Quartal ++ Auch langfristige Aufträge ++ Tanner und Schumann mit besonders hohen Ausgaben ++ Viele Medien-Trainings

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Hunderte parlamentarische Anfragen stellt die FPÖ im Monat an die Regierung auf der Suche nach Schwachpunkten bei der amtierenden Ampelkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS - und bei den Beraterkosten ist FPÖ-General Michael Schnedlitz fündig geworden.

Michael Schnedlitz (FPÖ) am Donnerstag, 15. Oktober 2026, anl. einer Sitzung des Nationalrats im Parlament in Wien. © APA/HELMUT FOHRINGER

Laut Auswertung von 14 Anfragebeantwortungen durch den FPÖ-Parlamentsklub sind die Kosten für externe Aufträge - das reicht von Werbeagenturen über Media-Trainings über Gutachten bis zu Programmieren von Apps - im Vergleich zum letzten Quartal um 110 Prozent gestiegen.

Die konkreten Zahlen: So meldeten die 14 Ministerien für Juli bis September dem Parlament 12,98 Mio. Euro an neuen externen Aufträgen - im 2. Quartal waren es noch 6,19 Mio. Euro gewesen - das macht eine Steigerung von mehr als 110 Prozent. Oder anders gerechnet: Pro Tag gibt die Regierung 141.064 Euro für Beratung aus.

Allerdings: Nicht immer handelt es sich um kurzfristige Aufträge - manche haben eine Laufzeit bis ins Jahr 2031. Rechnet man beispielsweise die Kosten für die Schul-App heraus - dann wächst der Berater-Gesamtkuchen immer noch um 74 Prozent oder um drei Viertel.

Schnedlitz ist empört: "Alle drei Regierungsparteien und ihre Freunde bekommen den Hals nicht voll, während sie bei den Österreichern, den Familien und den Pensionisten den Rotstift ansetzt." Seine Forderung ist klar: Nur eine Neuwahl und eine Stimme für Herbert Kickl wird diesem Wahnsinn ein Ende bereiten", sagt er gegenüber oe24-

Bauer kauft selbst das Sparen zu

Doch zurück zu den Details: 3,27 Mio. Euro entfallen auf Werbung, PR und Kampagnen. Besonders skurril: Selbst das Sparen wird teuer zugekauft. Das Europaministerium von Claudia Bauer (ÖVP) ließ um 37.103 Euro Einsparpotenziale bei EU-Verwaltungsausgaben untersuchen.

Besonders stechen übrigens die Ministerinnen Klaudia Tanner (Heer, ÖVP) sowie Korinna Schumann hervor - die geben jeweils mehr als drei Millionen an externen Aufträgen aus.

Auffällig ist auch die Zahl der Media-Trainings, eines aber vorweg: Die Minister meldeten nicht, wer diese absolvierte.

+ Norbert Totschnig (ÖVP): Im Kabinett des Landwirtschaftsministers fielen 12.666 Euro für Medientrainings an.

+ Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ließ in seinem Haus ein Intensivtraining "Schwierige Gespräche souverän meistern" abhalten - das kostete 5.040 Euro.

+ Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte zwei Trainings "Mannsbilder und Frauenzimmer" (3.600 Euro) und ein Training "Resilienz als Erfolgsfaktor" (3.026,40 Euro) in seinem Ministerium.

+ Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer (ÖVP) gab sage und schreibe 46.368 Euro für ein "Digitales Fitnessprogramm" samt "Vision und Mission der Digitalen Fitness" aus.

+ Und Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) beauftragte einen Workshop zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsstrategie.

+ Insgesamt meldeten die 14 Ministerien jedenfalls 147.224 Euro für Coachings, Trainings und Teamentwicklung.