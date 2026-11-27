In Österreich hatten mit Ende Oktober 2026 rund 510.000 Personen Anspruch auf Pflegegeld. oe24 zeigt, wer wie viel bekommt und wie das Pflegegeld 2027 fließt.

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Rund 510.000 Personen in Österreich hatten diesen Oktober Anspruch auf Pflegegeld.

Trotz der Sparkurses ist es gelungen, Finanzmittel für die Erhöhung des Pflegegeldes 2027 sicherzustellen. Diese Mittel konnten im Doppelbudget verankert werden, sagt Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) gegenüber oe24.

Mehr Pflegegeld im neuen Jahr

“Die Menschen, die täglich pflegen, und jene, die auf Pflege angewiesen sind, verdienen unsere volle Unterstützung. Deshalb bin ich sehr froh darüber, dass es gelungen ist, die Pflegegeld-Erhöhung für 2027 abzusichern. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur sozialen Absicherung in unsicheren Zeiten gewährleistet und zugleich der hohe Stellenwert von Pflege und sozialem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zum Ausdruck gebracht.” Sozialministerin Korinna Schumann gegenüber oe24

So teilen sich die Anspruchsberechtigen auf

Pflegegeld: So teilen sich die Anspruchsberechtigen im Oktober 2026 auf © oe24

Die Grafik zeigt, an wen das Pflegegeld im Oktober 2026 geflossen ist. Insgesamt profitierten 199.931 Männer und 310.175 Frauen in allen sieben Pflegestufen.