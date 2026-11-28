Der Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

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Die Stimmung im Land deckt sich mit den derzeitigen Außentemperaturen, sie geht gegen null. Und eine Besserung ist weit und breit nicht zu sehen.

Die Regierung hat uns einen Herbst der Ergebnisse versprochen. Bekommen haben wir einen Herbst des Stillstands. Die angekündigten Reformen gibt es allesamt nicht. Wer auf einen Turbo für die Wirtschaft, weniger Bürokratie oder eine spürbare Entlastung gehofft hat, wartet vergeblich.

Und der Glaube, dass die drei Koalitionsparteien einen Turnaround zusammenbringen, ist - gelinde gesagt - überschaubar. Dementsprechend katastrophal sind die Umfragewerte. Die Mehrheit der Österreicher hat diese Regierung längst abgeschrieben.

Dabei braucht Österreich 2027 endlich den Aufschwung. Unternehmen müssen wieder investieren, Konsumenten wieder mehr ausgeben. Das Land muss raus aus dieser Negativspirale. Dafür braucht es auch eine Stimmungsoffensive.

Die Regierung hat im Jänner ihre letzte Chance für einen Neustart. Wenn sie es dann wieder nicht schafft, muss sie den Weg für Neuwahlen frei machen. Dann wird zumindest wieder darüber diskutiert, was wir in unserem Land besser machen können und wie wir die Zukunft gestalten. Das ist jedenfalls besser, als ein weiteres Jahr Stillstand.