oe24-Kanzlerfrage: 33 Prozent für Kickl ++ Stocker legt etwas zu ++ NEOS-Chefin verliert auch an Vertrauen

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Man mag über Beate Meinl-Reisinger denken, was man will. Die NEOS-Chefin ist aber jedenfalls eine starke Frau mit klaren Vorstellungen. Dass die nicht immer gut ankommen, zeigt aber die brandaktuelle oe24-Kanzlerfrage (1.000 Befragte vom 23. bis 24. November 2026), in der die Wienerin aktuell auf den letzten Platz abgerutscht ist.

Umfrage: Kanzlerfrage vom 26. 11. 2026 © oe24

In Österreich wird der Kanzler zwar vom Bundespräsidenten ernannt, dazu braucht er eine Mehrheit im Parlament. Doch ist die Kanzlerfrage ein gutes Maß für die Zugkraft der jeweiligen Parteispitze. Auf die Frage nach der fiktiven Kanzlerwahl - oder in diesem Fall Kanzlerinnenwahl - antworten allerdings lediglich fünf Prozent: Beate Meinl-Reisinger von den NEOS.

Das kommt nicht unbedingt überraschend, denn im Polit-Barometer war die NEOS-Chefin schon sehr oft nur knapp vor Noch-SPÖ-Chef Babler vorletzte. Und: Seit Monaten mobilisiert die FPÖ gegen Meinl wegen deren Unterstützung der Ukraine - was den Russland-affinen Blauen natürlich ein Dorn im Auge ist.

Marterbauers Premiere im Chef-Ranking

Im Fokus steht aber auch der designierte SPÖ-Vizekanzler Markus Marterbauer, der von der Lazarsfeld Gesellschaft das erste Mal als Kanzlerkandidat abgefragt wurde. Nun, das Ergebnis kann man wohl als einen freundlich-abwartenden Empfang sehen; zehn Prozent würden Marterbauer direkt ins Kanzleramt wählen - das ist mehr als Meinl und die Grüne Leonore Gewessler haben, aber eben doch weniger als Kanzler Christian Stocker oder eben sehr viel weniger als FPÖ-Chef Herbert Kickl, der trotz gescheiterter Regierungsbildung auf 33 Prozent kommt - drei Mal so viel wie Marterbauer.

Beim Vertrauen liegt Marterbauer vor dem Kanzler

Umfragen 27.11.2026 © oe24

Marterbauer wurde auch erstmals als möglicher Parteichef im wöchentlichen oe24-Vertrauensbarometer abgefragt. Und siehe da: mit 27 Prozent, die ihn als vertrauenswürdig halten, liegt der SPÖler dann doch etwas besser als der Kanzler. In der ÖVP hat man schon geschnallt, dass von der Seite jetzt auch Gefahr droht - entsprechend hart sind die Attacken gegen den Babler-Nachfolger. Und: Besser als Marterbauer sind bei den positiven Bewertungen nur noch Bundespräsident Alexander Van der Bellen (36 Prozent) und FPÖ-Chef Herbert Kickl mit 37 Prozent.

Und auch hier das Schlusslicht: Beate Meinl-Reisinger mit nur 19 Prozent - ein Minus von zwei Punkten bedeutet den Fall unter die 20-Prozent-Marke.