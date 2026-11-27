Kesse Revue-Girls, vermummte Statisten, alle Hits und ein echter Hubschrauber. RAF Camora und Bonez MC begeisterten am Freitag 15.000 Fans in Wien mit der bombastischen Jubiläums-Show "10 Jahre Palmen aus Plastik".

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10 Jahre "Palmen aus Plastik" und drei Jahre kein gemeinsames Konzert. RAF Camora und Bonez MC, die 2016 mit der Kollaboration "Palmen aus Plastik" einen unglaublichen Hit-Run inklusive 1,3 Milliarden (!) Streams lostraten, schürten zum Live-Comeback die Erwartungshaltung ins schier Unermessliche. Schon die Tourankündigung unter dem Motto "Noch ein letztes Mal" ließ die Server glühen. In Wien musste dafür sogar ein Zusatz-Konzert vorangestellt werden. Am Freitag um 20.32 Uhr war es endlich soweit: Auftakt der Jubiläumstour in der rappelvollen Wiener Stadthalle. 15.000 Fans in Party-Laune. Und die Chart-Giganten lieferten den Mitmach-Soundtrack dazu. Und eine Megashow.

Vom Opener "500 PS", zu dem mit einem echten Hubschrauber (!) vom Hallendach eingeschwebt wurde, bis zum Finale "Ruhe nach dem Sturm" zündeten RAF und Bonez begleitet von opulenter Videoshow das große Hit-Feuerwerk. "Blaues Licht", "Kokain", "Primo", "Karneval" oder "Beste Leben". Dazu gab’s als Fan-Zuckerl sogar die Premiere von "Nicht von da".

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Bei "Palmen aus Plastik" präsentierten kesse Nummern-Girls die dreifach Diamant-Auszeichnung. Zu "An ihnen vorbei" gab’s einen Fan-Moshpit und "Sommer" wurde begleitet von 15.000 Handylichtern unter einer überdimensionalen Palme hinter dem Mischpult angestimmt.

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Cool: Als Unterstützung waren in Wien auch GZUZ („Späti“), Maxwell („Schifahren“), fahnenschwingende Söldner, ein überdimensionales Plastik-Krokodil sowie die Kumpane 187 Strassenbande mit dabei. Tausende Feuerfontänen, oft von vermummten (!) Statisten aus speziellen Gewehren (!) abgeschossen, ja sowieso.

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Am Samstag (28. November) legen RAF und Bonez beim Airdrenaline-Festival im Innsbrucker Bergisel-Stadion nach. Am Montag (30. November) spielt man in der Grazer Stadthalle auf und am 14. Dezember zündet man die Zugabe in der erneut ausverkauften Wiener Stadthalle.