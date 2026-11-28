Von klassisch bis knallbunt: Der Adventkranz ist längst mehr als nur Tradition. Seine Farben, Materialien und Formen verraten ziemlich genau, wie du am liebsten wohnst. Welcher Typ bist du?

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Spätestens wenn die erste Kerze brennt, wird der Adventkranz zum Mittelpunkt des Wohnzimmers. Doch während die einen auf Tannenzweige und rote Kerzen schwören, setzen andere auf Beige, Samtschleifen oder gleich vier Kerzen in leuchtendem Pink. Ganz zufällig ist diese Wahl jedoch nicht: Der Adventkranz passt meistens ziemlich genau zu dem Stil, der auch den Rest der Wohnung prägt.

Der klassische Typ

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Dein Adventkranz besteht aus sattem Tannengrün, roten Kerzen und vielleicht ein paar Zapfen, Zimtstangen oder getrockneten Orangenscheiben? Dann magst du Weihnachten genauso, wie du es seit deiner Kindheit kennst. Bei dir dürfen nostalgische Kugeln, warme Lichterketten und der vertraute Duft nach Tanne nicht fehlen.

Auch beim Wohnen setzt du wahrscheinlich lieber auf zeitlose Stücke als auf kurzlebige Trends. Ein gemütliches Sofa, Holzmöbel und persönliche Erinnerungsstücke sind dir wichtiger als eine Wohnung, die wie frisch aus dem Katalog aussieht. Kurz gesagt: Du dekorierst nicht für Instagram, sondern fürs Gefühl.

Der minimalistische Typ

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Vier schlichte Kerzen auf einem Tablett, ein paar Zweige und sonst nichts: Dein Adventkranz ist eigentlich gar kein Kranz mehr. Du magst klare Linien, ruhige Farben und Dekoration, die sich dezent in den Raum einfügt. Creme, Beige, Schwarz oder Dunkelgrün landen bei dir eher im Einkaufswagen als Glitzer und knalliges Rot.

Deine Wohnung ist vermutlich aufgeräumt, durchdacht und voller Dinge, die nicht nur schön aussehen, sondern auch eine Funktion haben. Weihnachtsdeko darf sein – allerdings bitte ausgewählt und ohne dass plötzlich jedes freie Regal von einem Wichtel besetzt wird.

Der luxuriöse Typ

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Bei dir leuchten die Kerzen in tiefem Bordeaux, dazu kommen Samt, glänzende Kugeln und Akzente in Gold oder Kupfer. Dein Adventkranz wirkt weniger wie ein Bastelprojekt und mehr wie die Weihnachtsdekoration in einem eleganten Boutique-Hotel.

Du liebst hochwertige Materialien, satte Farben und ein Zuhause, das auch im Alltag ein wenig glamourös wirken darf. Statt viele kleine Dekoartikel zu verteilen, setzt du lieber auf wenige große Hingucker. Beim Adventkranz gilt deshalb: opulent, aber bitte niemals überladen.

Der romantische Typ

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Zartrosa Kerzen, Samtbänder, Trockenblumen und vielleicht noch eine kleine Schleife an jedem Kerzenhalter: Wer beim Adventkranz auf romantische Details setzt, liebt es verspielt und wohnlich. Besonders Pastelltöne, Creme und pudrige Nuancen sorgen heuer für eine weiche, fast märchenhafte Weihnachtsstimmung.

Auch sonst hast du vermutlich ein Herz für schöne Details. Duftkerzen, frische Blumen, dekorative Kissen und hübsches Geschirr machen für dich aus einer Wohnung erst ein Zuhause. Ein bisschen Kitsch darf dabei ruhig sein – solange er gut kombiniert ist.

Und wenn nichts davon zusammenpasst?

Rote Kerzen, pastellfarbene Schleifen, goldene Kugeln und ein minimalistisches Tablett? Dann bist du vermutlich kein bestimmter Wohnstil-Typ, sondern dekorierst einfach nach Lust und Laune. Und genau das ist vielleicht die schönste Variante. Schließlich muss ein Adventkranz vor allem eines: dafür sorgen, dass du dich zu Hause wohlfühlst.