Neuwahlen oder eine Doppel- Lösung mit Stocker nach der SPÖ- Regierungsumbildung zu Marterbauer.

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Nur eines ist derzeit sicher in der ÖVP: die Nervosität ist hoch, sehr hoch. Die Gründe hinter den blanken Nerven sind vielschichtig: Zum einen sind es die extrem schwachen Umfragewerte der ÖVP in Bund und Ländern.

Teile der ÖVP fürchten, dass die Schwarzen nach dem Wechsel zu SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer als Vizekanzler hinter die Roten – beide auf niedrigem Niveau – rutschen könnten.

Noch größer ist die Angst der ÖVPler, selbst in den Bundesländern an die Blauen zu verlieren. Sowohl in Oberösterreich als auch in Salzburg deuten mehrere Umfragen an, dass die ÖVP-Landeshauptleute Thomas Stelzer und vor allem Karoline Edtstadler ihre Jobs an ihre FPÖ-Koalitionspartner verlieren könnten.

Das erschüttert vor allem Niederösterreichs LH Johanna Mikl-Leitner bereits jetzt, die zwar erst 2028 wählt, aber in Umfragen derzeit auch "nur" noch vier bis fünf Prozentpunkte vor ihrem blauen Koalitionspartner liegt.

Mikl-Leitner würde Neuwahlen vorziehen

Panik. Die Niederösterreicherin würde daher Neuwahlen vorziehen, weil sie glaubt, dass sie danach höhere Chancen hätte, den Platz eins in Niederösterreich zu behaupten.

Johanna Mikl-Leitner ist weiter für Neuwahlen. © APA/HELMUT FOHRINGER

Eine gewagte Hypothese. Immerhin hat etwa Oberösterreichs LH Thomas Stelzer eher die Hypothese, dass bei einem klaren Sieg von FPÖ-Chef Herbert Kickl bei vorgezogenen Nationalratswahlen eher der Siegeszug auch in den Ländern Richtung Blau gehen könnte.

Trotzdem sind sich fast alle in der ÖVP einig, dass die Rochaden in der SPÖ Mitte Jänner so oder so auch die ÖVP unter Druck setzen könnten. "Wir müssen dann aufpassen, dass wir nicht völlig blass daneben stehen". Deswegen überlegen Teile der ÖVP, ob sie nicht auch eine Rochade bräuchten.

Der Plan B dieser ÖVP-Teile wäre dann, ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll – ein Vertrauter von ÖVP-Kanzler Christian Stocker – in Stellung zu bringen. Einige in der ÖVP würden dann Pröll auch gerne gleich zum Kanzler machen. Ihr Argument: "Mit seiner KI-Rede und der Art, wie diese inszeniert wurde, hat er eh bewiesen, dass er will. Er würde dann jung und dynamisch neben Marterbauer wirken."

Andere in der ÖVP sagen hingegen, das sei "zu früh". Er solle "neben Christian Stocker zum nächsten Spitzenkandidaten aufgebaut werden". Bis dahin könnte er etwa als geschäftsführender Parteichef noch stärker ins Rampenlicht gerückt werden.

Pröll hätte freilich den Charme

In anderen Teilen der ÖVP werden aber auch die Oberösterreicher, Wolfgang Hattmannsdorfer und Claudia Bauer, immer wieder genannt.

Pröll hätte freilich den Charme, dass Johanna Mikl-Leitner schwer Nein zu so einem Plan sagen könnte. Und auf Neuwahlen – vorerst – verzichten müsste.