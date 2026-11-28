Krimi: Adele Neuhauser auf gefährlicher Wahrheitssuche.

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Spannung. Elisabeth (Adele Neuhauser) führt ein beschauliches Leben mit ihrem Mann Friedrich (Erwin Steinhauer), dessen Alzheimer-Erkrankung sie zunehmend belastet. Als er bei einem TV-Beitrag über den 26 Jahre zurückliegenden Mord an Anna, der besten Freundin ihrer Tochter, plötzlich Täterwissen preisgibt, gerät Elisabeth ins Zweifeln: Könnte ihr eigener Mann ein Mörder sein?

Zwischen Verdrängung und Aufklärungsdrang beginnt sie, auf eigene Faust zu recherchieren. Dabei stößt sie auf Schweigen, Geheimnisse und Widerstand aus dem engsten Familienkreis. Je näher Elisabeth der Wahrheit kommt, desto tiefer gerät sie in einen Strudel aus Verdächtigungen – und zunehmend selbst in Lebensgefahr.

ORF 2

20.15 UHR