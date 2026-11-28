Sportdirektor Christoph Freund bittet nach dem Wirbel um das Ehe-Aus von Manuel Neuer sowie Reaktionen im Umfeld um Zurückhaltung, während der Torwart an seiner Rückkehr arbeitet.

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Vor dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV lenken private Themen rund um Kapitän Manuel Neuer zumindest kurzzeitig von der sportlichen Vorbereitung des FC Bayern ab. Während das Team seinen Blick auf die Bundesliga richten will, sorgt die persönliche Lage des Torwarts für reichlich Gesprächsstoff bei Fans und im Umfeld.

Virales Video und Reaktionen

Auslöser der öffentlichen Aufregung ist ein virales Video der Paartherapeutin Ruth Marquardt, in dem sie das Verhalten Neuers nach der Geburt des zweiten Kindes scharf kritisierte. Darin wurden auch Reaktionen aus dem Umfeld des FC Bayern aufgegriffen: Lina Kimmich und Ines-Sarah Laimer vergaben ein Gefällt-mir für den kritischen Beitrag, während Ann-Kathrin Götze mit klatschenden Händen reagierte. In der Pressekonferenz sprach ein Bild-Reporter sogar von einem "Spielerfrauen-Aufstand".

Freunds Bitte um Zurückhaltung

Auf Nachfrage, ob das Ehe-Aus und diese Reaktionen für Unruhe in der Kabine sorgen könnten, reagierte Sportdirektor Christoph Freund mit dem Wunsch nach Zurückhaltung. Wörtlich sagte Freund: "Das andere sind private Themen vom Manu, dazu will ich mich nicht äußern. Natürlich ist es so in der heutigen Zeit, zu jedem Thema hat jeder eine Meinung und es wird so schnell verbreitet." Damit markierte er eine deutliche Grenze.

Zugleich warnte der Funktionär vor schnellen Urteilen und öffentlichen Positionierungen, ohne alle Hintergründe zu kennen. Freund fügte hinzu: "Man muss immer, glaube ich, immer sehr, sehr vorsichtig sein, wo man sich anschließt, wenn man nicht die genauen Hintergründe weiß. Das ist sehr allgemein gehalten, aber da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein." So stellte er sich schützend vor den Torwart.

Reha und Ersatz im Tor

Unabhängig vom privaten Trubel setzt der Weltmeister von 2014 seine Arbeit an der Rückkehr auf den Platz fort. Nach einem Sehnenteilriss im Fuß hatte er eine kurze Reha-Zeit in Brasilien verbracht. Im Tor des FC Bayern steht aktuell Jonas Urbig, der auch im kommenden Duell mit dem Hamburger SV wieder auflaufen wird.

Wunsch nach sportlicher Ruhe

Die Führung des FC Bayern setzt darauf, dass rund um den Kapitän wieder Ruhe einkehrt, damit sportliche Ziele nicht beeinträchtigt werden. Zuletzt hatten die Trennung und der Auszug aus der Villa am Tegernsee für anhaltende Berichte gesorgt. Für die Münchner Verantwortlichen steht fest, dass Manuel Neuer volle Unterstützung des Vereins erhält, um sich ganz auf seine Genesung zu konzentrieren.