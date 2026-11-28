Olympiasieger Benjamin Karl und Andreas Prommegger haben es beim Snowboard-Weltcupauftakt in China im Parallel-Riesentorlauf auf das Podest geschafft.

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Karl musste sich am Samstag in Snow Ruyi erst im großen Finale dem Schweizer Dario Caviezel beugen und belegte Rang zwei. Davor hatte er in der Vorschlussrunde Prommegger knapp geschlagen. Dieser profitierte im kleinen Finale von einem Torfehler des Italieners Roland Fischnaller und wurde Dritter.

Im Frauenbewerb scheiterten Claudia Riegler (17.) und Martina Ankele (30.) bereits in der Qualifikation. Platz eins ging an die Italienerin Lucia Dalmasso. Der nach seinem zwischenzeitlichen Rücktritt doch wieder mitwirkende Karl verpasste den perfekten Einstand in den Heim-WM-Winter nur knapp. "Im großen Finale habe ich nach dem Fehler von Dario das Tempo etwas herausgenommen und zu sehr auf die Linie geachtet. Das ist das Einzige, was ich mir heute vorwerfen kann. Aber die Freude über den zweiten Platz überwiegt ganz klar", sagte der 41-jährige Niederösterreicher, der seine Podestplatzserie in China fortsetzte.

Der 46-jährige Prommegger kam erstmals seit März 2025 wieder aufs Podium. "Dieses Resultat tut dem Kopf richtig gut, damit habe ich auch gleich zu Saisonbeginn viel Selbstvertrauen getankt. Das starke Teamergebnis zeigt auch, dass wir in der Vorbereitung viel richtig gemacht haben", sagte der Salzburger. Mit Christoph Karner an der sechsten und Fabian Obmann an der siebenten Stelle kamen weitere zwei ÖSV-Läufer ins Viertelfinale. Am Sonntag folgt ein Mixed-Teambewerb.