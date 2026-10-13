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Ehrung zum 60er

Gold für den Kirchensportler

Rudolf Preyer
von
Höchste Ehre: das Hippolyt-Ehrenzeichen
© Wolfgang Zarl
Überraschung zum 60er: Sepp Eppensteiner aus Wolfpassing bekommt die höchste Ehrung der Diözese St. Pölten.
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Bischof Alois Schwarz hat den obersten Kirchensportler Österreichs mit dem Hippolyt-Ehrenzeichen in Gold überrascht. Eppensteiner ist Bundesvorsitzender der Diözesansportgemeinschaft Österreichs (DSGÖ) und feierte seinen 60. Geburtstag.

Die Kirche würdigt damit seinen jahrelangen Einsatz an der Schnittstelle von Sport und Glauben. Schwarz, der auch „Sportbischof” der Bischofskonferenz ist, lobte in seiner Laudatio die verbindende Kraft des Mostviertlers.

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Promis gratulieren

In einer Videobotschaft gratulierten unter anderen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Sportunion-Präsident Peter McDonald und Olympia-Kaplan Johannes Lackner. Sport vermittle Fairness, Respekt und Teamgeist, Werte, die Eppensteiner seit Jahren lebt.

Ihm liegen Sport für Menschen mit Behinderung und offene Pfarrhöfe am Herzen. Auch Bewegung und Schöpfungsverantwortung verbindet er zunehmend.

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