Apple iPad Air mit M4-Chip: Dieses 13-Zoll-Modell ist im Amazon-Angebot!!

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Ein Tablet, das im Homeoffice fast schon den Laptop ersetzt, auf Reisen für Unterhaltung sorgt und abends auf dem Sofa zur persönlichen Streaming-Zentrale wird? Genau solche Alleskönner lieben wir. Besonders dann, wenn sie nicht nur technisch einiges zu bieten haben, sondern auch optisch überzeugen. Bei Amazon ist uns jetzt das Apple iPad Air mit M4-Chip, großzügigem 13-Zoll-Display und 128 GB Speicher in Lila aufgefallen. Ein Modell, das wir uns für Arbeit, Uni und Freizeit gleichermaßen gut vorstellen können.

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Ob Sie Präsentationen vorbereiten, Fotos bearbeiten, Ihre Lieblingsserie schauen oder einfach entspannt durch Magazine und Onlineshops stöbern möchten: Das iPad Air verbindet ein großes Display mit der Flexibilität eines Tablets. Und die elegante Farbe Lila macht es für uns noch ein bisschen interessanter.

13 Zoll Liquid Retina: Mehr Platz für alles, was Spaß macht

Was uns an diesem iPad Air sofort begeistert, ist das große 13-Zoll-Liquid-Retina-Display. Gerade wenn Sie Ihr Tablet nicht nur gelegentlich, sondern regelmäßig nutzen, macht die zusätzliche Bildschirmfläche einen Unterschied.

Apple 13" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Rear Camera, WiFi 7 with Apple N1, Touch ID, All Day Battery - Purple © Apple

Beim Lesen, Zeichnen oder Bearbeiten von Dokumenten haben Sie mehr Platz. Auch für Videocalls, Serien und Filme ist das große Display ein echter Pluspunkt. Und wenn Sie gerne mehrere Dinge gleichzeitig erledigen, bietet das 13-Zoll-Format mehr Übersicht als ein kleineres Tablet.

Wir könnten uns das iPad deshalb besonders gut auf dem Schreibtisch vorstellen – als flexiblen Begleiter zwischen beruflichen Aufgaben und kleinen Auszeiten.

M4-Chip: Viel Leistung für kreative Ideen und den Alltag

Im Inneren arbeitet der Apple M4-Chip. Er bringt die nötige Leistung für anspruchsvollere Anwendungen mit, etwa beim Bearbeiten von Fotos, beim Arbeiten mit größeren Dateien oder bei kreativen Projekten.

Das macht das iPad Air nicht nur für Menschen interessant, die hauptsächlich streamen und surfen. Auch Studierende, Kreative und alle, die unterwegs produktiv sein möchten, dürften die Leistungsreserven zu schätzen wissen.

Mit 128 GB Speicherplatz bietet diese Variante Platz für Apps, Dokumente, Fotos und heruntergeladene Inhalte. Wer allerdings besonders viele große Videodateien oder umfangreiche Projekte lokal speichern möchte, sollte vor dem Kauf überlegen, ob die Speicherkapazität zum eigenen Nutzungsverhalten passt.

Zwei 12-Megapixel-Kameras für Videocalls und spontane Fotos

Auch bei den Kameras ist das iPad Air vielseitig aufgestellt. Sowohl vorne als auch hinten kommt eine 12-Megapixel-Kamera zum Einsatz.

Die Frontkamera ist besonders praktisch für Videokonferenzen, Online-Meetings oder Gespräche mit Familie und Freunden. Mit der rückseitigen Kamera können Sie beispielsweise Dokumente digitalisieren, Notizen festhalten oder spontan ein Foto aufnehmen.

Gerade für den Wechsel zwischen Arbeit und Privatleben finden wir diese Kombination angenehm unkompliziert.

Wi-Fi 7, Touch ID und Akku für den ganzen Tag

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehört Wi-Fi 7 mit Apples N1-Chip. Mit einem kompatiblen Netzwerk profitieren Sie damit von moderner drahtloser Konnektivität.

Für das schnelle und sichere Entsperren ist außerdem Touch ID integriert. Statt jedes Mal einen Code einzugeben, können Sie das Tablet bequem per Fingerabdruck entsperren.

Dazu kommt eine Akkulaufzeit, die auf die Nutzung über den Tag ausgelegt ist. Wie lange der Akku tatsächlich hält, hängt natürlich davon ab, ob Sie hauptsächlich lesen, Videos streamen oder leistungsintensive Apps verwenden.

Warum wir die Farbe Lila besonders schön finden

Apple-Geräte sind für ihr schlichtes Design bekannt. Trotzdem darf Technik für uns gerne ein bisschen Persönlichkeit zeigen. Und genau deshalb gefällt uns diese lilafarbene Variante so gut.

Der Farbton wirkt modern und elegant, ohne aufdringlich zu sein. Ob auf dem Schreibtisch, in der Uni oder beim Arbeiten im Café: Dieses iPad muss sich definitiv nicht verstecken.

Apple iPad Air bei Amazon: Für wen lohnt sich das 13-Zoll-Modell?

Für uns ist das Apple iPad Air mit M4-Chip vor allem für alle spannend, die ein leistungsfähiges Tablet mit viel Bildschirmfläche suchen. Das 13-Zoll-Liquid-Retina-Display, der schnelle Chip, die beiden 12-Megapixel-Kameras und die moderne WLAN-Technik machen es zu einem vielseitigen Begleiter.

Besonders gut passt es zu Ihnen, wenn Sie Ihr Tablet sowohl zum Arbeiten als auch für Unterhaltung nutzen möchten und Wert auf ein hochwertiges, elegantes Design legen.

Unser Tipp: Wer schon länger mit einem größeren iPad liebäugelt, sollte sich die lilafarbene 128-GB-Version bei Amazon genauer ansehen und den aktuellen Preis vergleichen. Denn manchmal ist ein Technik-Upgrade genau das Richtige, um den Alltag ein bisschen komfortabler zu machen.

Hinweis: Preise und Verfügbarkeit können sich bei Amazon jederzeit ändern. Ob Zubehör wie Tastatur oder Eingabestift enthalten ist, sollten Sie vor dem Kauf beim jeweiligen Angebot prüfen.