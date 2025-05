Fünf Fahrradschlösser im AK-Test unknackbar

Die Arbeiterkammer Oberösterreich testete 23 Fahrradschlösser. Fünf davon hielten dem Bolzenschneider stand – und bieten damit den besten Schutz vor Diebstahl.

Die AK Oberösterreich testete 23 Fahrradschlösser. Fünf davon konnten mit dem Bolzenschneider nicht geknackt werden. Getestet wurden verschiedene Schlossarten von fünf bis 152 Euro. Das beste Preis-Leistungs-Ergebnis erzielte ein 25-Euro-Kabelschloss, das 66 Sekunden standhielt. Die AK empfiehlt, Räder immer mit festen Gegenständen zu verbinden und so zu sichern, dass Diebe schwer rankommen. Im Fall des Diebstahls helfen Rahmennummer und Beschreibung. Wer das Rad der Polizei melden will, sollte die Daten vorab notieren. Gute Schlösser sind laut AK ein Muss – am besten jene, die im Test bewiesen haben, dass sie Langfingern standhalten.