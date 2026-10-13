ORF-Experte Sigi Fink: "Ich pack die Welt nimma"

Ein spezielles Wolken-Phänomen bringt den sympathischen Südtiroler in Ekstase.

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Sigi Fink ist nicht nur häufig im Radio und Fernsehen zu sehen, sondern teilt auch regelmäßig Videos auf Social Media. Dabei präsentiert der gebürtige Südtiroler nicht nur die aktuelle Wetter-Prognose, sondern teilt auch seine Faszination für Wolken.

Dieses Mal haben es ihm dabei vor allem sogenannte Kelvin-Helmholtz-Wellen angetan. Diese auch als Fluctus bezeichneten Wolken erinnern an brechende Meereswellen am Strand.

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Als dann auch noch andere Wolkenformationen am Himmel zu sehen sind, gerät Fink völlig aus dem Häuschen. "Ich glaub, ich pack die Welt nicht mehr".

Sigi Fink hat übrigens auch ein eigenes Wolken-Buch verfasst. In "Wolken deuten" teilt der 42-Jährige seine Faszination über die verschiedenen Arten und was sie für das Wetter bedeuten.