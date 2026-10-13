37.764 PV-Module in Enns für ÖBB-Weststrecke in Betrieb genommen

Der erzeugte Strom reicht für rund 8.000 Railjetfahrten von Linz nach Wien.

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In Enns ist der Bau der größten ÖBB-Photovoltaikanlage Oberösterreichs mit direkter Einspeisung in das Unterwerk Asten finalisiert. Dadurch kann der produzierte Strom besonders verlustarm in das Bahnstromnetz eingespeist werden und die Züge entlang der starkbefahrenen Weststrecke direkt versorgen. Mit der Anlage wollen die ÖBB mit der heutigen Betriebnahme einen Jahresenergieertrag von 24 GWh erwirtschaften, das entspricht rund 8.000 Railjetfahrten von Linz nach Wien. Der Baustart erfolgte Anfang August 2025.

Teilweise Hochwasserschutzgebiet

Die auf 20 Hektar installierten 37.764 Photovoltaikmodule erzeugen Strom, der über eine zwei Kilometer lange Kabelverbindung direkt eingespeist wird. Die PV-Module sind ohne großflächige Betonfundamente verankert und die Technikstationen stehen auf Pfählen, um bei Hochwasser Schutz zu bieten.