oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Im Hochwassergebiet

37.764 PV-Module in Enns für ÖBB-Weststrecke in Betrieb genommen

Photovoltaik
© foto-kerschi.at
Der erzeugte Strom reicht für rund 8.000 Railjetfahrten von Linz nach Wien.
OE24 auf Google bevorzugen

In Enns ist der Bau der größten ÖBB-Photovoltaikanlage Oberösterreichs mit direkter Einspeisung in das Unterwerk Asten finalisiert. Dadurch kann der produzierte Strom besonders verlustarm in das Bahnstromnetz eingespeist werden und die Züge entlang der starkbefahrenen Weststrecke direkt versorgen. Mit der Anlage wollen die ÖBB mit der heutigen Betriebnahme einen Jahresenergieertrag von 24 GWh erwirtschaften, das entspricht rund 8.000 Railjetfahrten von Linz nach Wien. Der Baustart erfolgte Anfang August 2025.

Auch interessant

Sorge um Papst Leo: Bruder ruft zum Gebet auf

Sex-Täter überwältigte Joggerin: Ungar in Haft

Das große Tierschutz-Magazin

Teilweise Hochwasserschutzgebiet

Die auf 20 Hektar installierten 37.764 Photovoltaikmodule erzeugen Strom, der über eine zwei Kilometer lange Kabelverbindung direkt eingespeist wird. Die PV-Module sind ohne großflächige Betonfundamente verankert und die Technikstationen stehen auf Pfählen, um bei Hochwasser Schutz zu bieten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kinder fanden Frauenleiche: Killer ist im Ausland in Haft

44 Mio. Euro für Ausbau von Mühlviertler Krankenhaus

2.414 Gläubiger von Insolvenz von Alter Ego Festival-Veranstalter betroffen

Testkarten gegen K.-o.-Tropfen verteilt

"Global Cities Index": Linz erreichte bei Lebensqualität Platz 12

Hütten-Paukenschlag in 2.740 Metern Höhe! Pächterin wirft das Handtuch

The Dark Tenor in der Linzer Tipsarena

Mit gut 90 km/h durch 30er-Zone in Hörsching gerast

Heinz Fischer über politische Herausforderungen

37.764 PV-Module in Enns für ÖBB-Weststrecke in Betrieb genommen