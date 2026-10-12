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Nach Absage

2.414 Gläubiger von Insolvenz von Alter Ego Festival-Veranstalter betroffen

Florian Störinger
© Stadt Wels
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Das Alter Ego Festival auf der Welser Trabrennbahn musste im Hochsommer abgesagt werden. Grund war der schleppende Kartenverkauf, der den Veranstalter zu Abbruch veranlasste.

Heute wurde die Pleite des Konzertveranstalters hinter dem abgesagten Hip Hop Festival bekannt gegeben: Über das Vermögen der AEF GmbH aus Krenglbach wurde am 12. Oktober am Landesgericht Wels ein Konkursverfahren eröffnet, berichtet am Montag der KSV 1870.

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Ein Schuldenberg in Höhe von knapp 755.000 Euro hat sich angehäuft. Betroffen sind rund 2.414 Gläubiger, darunter 2.400 Ticketkäufer. Insolvenzverwalter Heinrich Oppitz muss nun unter anderem prüfen, welche Rückzahlungsansprüche bestehen und ob Anzahlungen oder Kautionen zurückgeholt werden können.

Forderungen können über den KSV1870 bis 3. Dezember angemeldet werden.

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