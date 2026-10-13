Ab 14. Oktober
"Lost in Transmission"-Ausstellung im Schlossmuseum
Die oberösterreichische Künstlerin Lena Göbel arbeitet auf der Grundlage der traditionellen Drucktechniken Holzschnitt und Radierung in Kombination mit Mal- und Collagetechniken.
In ihrer aktuellen Serie "Lost in Transmission" verbindet Lena Göbel persönliche Erinnerungen mit künstlerischer Ausdruckskraft. Gegenstände aus Holz, wie alte Mostfässer oder ein Tor aus der Werkstatt ihres Großvaters, werden zu Bildträgern von Porträts von Verwandten, die ihre eigene Familiengeschichte lebendig werden lassen. Lena Göbel setzt sich auf künstlerische Weise mit der Transmission bzw. der Weitergabe von Erzählungen und Erfahrungen durch Generationen auseinander.
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Von 14. Oktober bis 7. Februar im Schlossmuseum Linz zu sehen.
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