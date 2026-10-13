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Ab 14. Oktober

"Lost in Transmission"-Ausstellung im Schlossmuseum

Kunst von Lena Göbel
© Göbel
Mutter und Tochter: In Frankenburg am Hausruck leben und arbeiten Maria Moser und Lena Göbel unter einem Dach.
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Die oberösterreichische Künstlerin Lena Göbel arbeitet auf der Grund­lage der traditionellen Druck­techniken Holz­schnitt und Radierung in Kombination mit Mal- und Collage­techniken.

In ihrer aktuellen Serie "Lost in Transmission" verbindet Lena Göbel persönliche Erinnerungen mit künstlerischer Ausdrucks­kraft. Gegenstände aus Holz, wie alte Most­fässer oder ein Tor aus der Werkstatt ihres Großvaters, werden zu Bild­trägern von Porträts von Verwandten, die ihre eigene Familien­geschichte lebendig werden lassen. Lena Göbel setzt sich auf künstlerische Weise mit der Transmission bzw. der Weitergabe von Erzählungen und Erfahrungen durch Generationen auseinander.

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Von 14. Oktober bis 7. Februar im Schlossmuseum Linz zu sehen.

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