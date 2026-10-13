"Lost in Transmission"-Ausstellung im Schlossmuseum

Mutter und Tochter: In Frankenburg am Hausruck leben und arbeiten Maria Moser und Lena Göbel unter einem Dach.

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Die oberösterreichische Künstlerin Lena Göbel arbeitet auf der Grund­lage der traditionellen Druck­techniken Holz­schnitt und Radierung in Kombination mit Mal- und Collage­techniken.

In ihrer aktuellen Serie "Lost in Transmission" verbindet Lena Göbel persönliche Erinnerungen mit künstlerischer Ausdrucks­kraft. Gegenstände aus Holz, wie alte Most­fässer oder ein Tor aus der Werkstatt ihres Großvaters, werden zu Bild­trägern von Porträts von Verwandten, die ihre eigene Familien­geschichte lebendig werden lassen. Lena Göbel setzt sich auf künstlerische Weise mit der Transmission bzw. der Weitergabe von Erzählungen und Erfahrungen durch Generationen auseinander.

Von 14. Oktober bis 7. Februar im Schlossmuseum Linz zu sehen.