Schwarzer Rauch: Brand im neuen Linzer Tunnel

Mehrere Hörer meldeten den Vorfall am Dienstag Radio Oberösterreich.

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Die Donautalbrücke auf der A26 in Linz musste am Dienstagvormittag in beiden Richtungen gesperrt werden. Im Zufahrtstunnel auf der Urfahraner Seite brennt nach ersten Informationen ein Fahrzeug. Dem ORF Oberösterreich wurde ein Foto geschickt. Verkehrsteilnehmer können über die Nibelungenbrücke ausweichen.

Wie lange die Sperre dauert und ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar. Auch zur Ursache des Brandes gibt es vorerst keine Informationen.