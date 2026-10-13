The Dark Tenor in der Linzer Tipsarena

The Dark Tenor ist gebürtiger Grazer mit US-Staatsbürgerschaft.

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2025 war ein Rekordjahr für Rock-Tenor Billy Andrews aka THE DARK TENOR: Mehr als 100.000 begeisterte Zuschauer haben seine einzigartige Mischung aus Klassik und Rockmusik live erlebt.

Mit Symphonica erwartet seine Fans heuer ein völlig neues Erlebnis mit 3D-gedruckten Instrumenten und brandneuen Songs. Einen Abend nach der Wiener Stadthalle kommt er am Donnerstag, 19. November in die Linzer TipsArena. Beginn ist um 20 Uhr.

"Mit Symphonica möchte ich Klassik neu erlebbar machen – modern, kraftvoll und voller Emotionen. Ich freue mich darauf, diese Vision mit meinem Publikum zu teilen", so Andrews.