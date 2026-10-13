19. November
The Dark Tenor in der Linzer Tipsarena
2025 war ein Rekordjahr für Rock-Tenor Billy Andrews aka THE DARK TENOR: Mehr als 100.000 begeisterte Zuschauer haben seine einzigartige Mischung aus Klassik und Rockmusik live erlebt.
Mit Symphonica erwartet seine Fans heuer ein völlig neues Erlebnis mit 3D-gedruckten Instrumenten und brandneuen Songs. Einen Abend nach der Wiener Stadthalle kommt er am Donnerstag, 19. November in die Linzer TipsArena. Beginn ist um 20 Uhr.
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"Mit Symphonica möchte ich Klassik neu erlebbar machen – modern, kraftvoll und voller Emotionen. Ich freue mich darauf, diese Vision mit meinem Publikum zu teilen", so Andrews.
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