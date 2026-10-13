oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

19. November

The Dark Tenor in der Linzer Tipsarena

Musiker
© Dark Tenor
The Dark Tenor ist gebürtiger Grazer mit US-Staatsbürgerschaft.
OE24 auf Google bevorzugen

2025 war ein Rekordjahr für Rock-Tenor Billy Andrews aka THE DARK TENOR: Mehr als 100.000 begeisterte Zuschauer haben seine einzigartige Mischung aus Klassik und Rockmusik live erlebt.

Mit Symphonica erwartet seine Fans heuer ein völlig neues Erlebnis mit 3D-gedruckten Instrumenten und brandneuen Songs. Einen Abend nach der Wiener Stadthalle kommt er am Donnerstag, 19. November in die Linzer TipsArena. Beginn ist um 20 Uhr.

Auch interessant

Ungarn kippt LGBTQ-Gesetz von Orban

Silbereisen vor Schlagerbooom nervös: "Wird immer schlimmer!"

Geplante Budgetkürzungen: Studenten rufen zur Demo auf

"Mit Symphonica möchte ich Klassik neu erlebbar machen – modern, kraftvoll und voller Emotionen. Ich freue mich darauf, diese Vision mit meinem Publikum zu teilen", so Andrews.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

The Dark Tenor in der Linzer Tipsarena

"So wurde mein Arm gerettet"

"Global Cities Index": Linz erreichte bei Lebensqualität Platz 12

2.414 Gläubiger von Insolvenz von Alter Ego Festival-Veranstalter betroffen

Darum landete Baby nach einem Kuss im Krankenhaus

Kinder fanden Frauenleiche: Killer ist im Ausland in Haft

Tipps gegen den Kater

Kobe Bryants Tochter ist jetzt Model

44 Mio. Euro für Ausbau von Mühlviertler Krankenhaus

Wetterprognose für die kommenden 7 Tage