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Silbereisen vor Schlagerbooom nervös: "Wird immer schlimmer!"

SR
von
Florian Silbereisen
© Getty Images
Vor der großen Jubiläumsausgabe von Schlagerbooom spricht Moderator Florian Silbereisen über sein Lampenfieber und freut sich auf viele Stars.
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Die dreistündige Liveshow Schlagerbooom – Alles funkelt! Alles glitzert! läuft am Samstag, 17. Oktober, ab 20:15 Uhr live in ORF 2.

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Immer schlimmer

Trotz seiner langjährigen Bühnenerfahrung blickt Schlagerstar Florian Silbereisen mit spürbarer Anspannung auf das anstehende Großevent. Vor mehr als 20.000 Zusehenden in der Dortmunder Westfalenhalle gesteht der Moderator offen: "Das Lampenfieber wird mit jedem Lebensjahr immer schlimmer, aber ich habe gelernt, damit umzugehen." Sobald er vor das Publikum trete, verwandle sich die Aufregung in pure Energie, um das besondere Gemeinschaftsgefühl zu genießen.

Hochkarätige Gäste zum Jubiläum

Zum zehnjährigen Bestehen der Erfolgsshow hat das Produktionsteam eine lange Liste an bekannten Musikerinnen und Musikern angekündigt. Zu den bestätigten Gästen des Abends gehören unter anderem:

  • Helene Fischer, Roland Kaiser und Andrea Berg.
  • Howard Carpendale, Dieter Bohlen und Maite Kelly.
  • DJ Ötzi, Andreas Gabalier, Santiano und Kerstin Ott.

Die Verantwortlichen weisen allerdings darauf hin, dass es kurzfristig noch zu Anpassungen im Ablauf oder bei der Besetzung kommen kann.

Technische Revolution im TV

Hinter dem Konzept steht TV-Produzent Michael Jürgens, der das Format vor zehn Jahren ohne historisches Vorbild völlig neu erfand. Für Schlagerbooom setzte das Team von Beginn an auf moderne Stadiontechnik wie eine an Seilen hängende Spidercam, Lichter-Drohnen oder eine rotierende Bühnenbrücke. Um während der Live-Übertragung der Gemeinschaftsproduktion von MDR, BR, WDR und ORF die Kontrolle zu behalten, überwachen die Macher das Geschehen über 18 Monitore gleichzeitig und koordinieren alle Abläufe per Funk. Für Florian Silbereisen markierte das Format den Startschuss einer neuen Zeitrechnung in der Schlagerszene.

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