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Ohne Führerschein

Wilde Verfolgung: Raser rammte zwei Polizeiautos

Österreichisches Polizeiauto steht auf einer Straße vor Wohnhäusern in Bad Vöslau.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Auch als die Beamten einen Streifenwagen querstellten, gab der 33-Jährige Gas.
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Filmreife Szenen im Bezirk Baden: Ein 33-jähriger Niederösterreicher lieferte sich eine gefährliche Flucht mit der Polizei. Dabei krachte er gleich zweimal in Streifenwagen und verursachte auch noch einen Unfall mit einer Autofahrerin (66). Der Raser hatte keinen gültigen Führerschein.

Polizeisperren einfach durchbrochen

Bei einer ersten Kontrolle in Hirtenberg am Dienstag vor einer Woche blieb der Lenker zunächst stehen, weigerte sich aber, aus seinem Auto auszusteigen. Als die Beamten einen Streifenwagen querstellten, gab der 33-Jährige Gas und rammte das Polizeiauto sowie einen Zaun.

Durch eine entstandene Lücke gelang ihm die Flucht. Bei einer weiteren Straßensperre krachte er erneut in einen Streifenwagen. Im Raum Leobersdorf kollidierte er schließlich mit dem Wagen einer 66-Jährigen. Die Frau musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

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Festnahme und Einlieferung ins Gefängnis

Bei seiner Festnahme widersetzte sich der Beschuldigte den Polizisten. Verletzt wurde dabei kein Beamter. Laut Polizei dürfte der Mann für seine Chaosfahrt das Auto eines Familienangehörigen verwendet haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 33-Jährige in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die Ermittlungen laufen.

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