Bande raubte E-Scooter: Polizei sucht Lockenkopf

Zusammen mit anderen Jugendlichen raubte der Gesuchten einen Teenie (16) brutal aus.

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Ein 16-Jähriger wurde am 16. September in der Wiener Donaustadt von einer Jugendbande brutal attackiert und ausgeraubt. Im Bereich der Mühlhäufelgasse soll ihn eine Gruppe von mindestens fünf Jugendlichen gegen 19.45 Uhr geschlagen und ihm unter anderem seinen E-Scooter geklaut haben. Jetzt fahndet die Polizei nach weiteren Verdächtigen mit einem Lichtbild.

Drei Verdächtige bereits festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamts konnten drei mutmaßliche Täter im Alter von 14 und 16 Jahren ausgeforscht und an ihren Wohnadressen festgenommen werden. Es handelt sich um einen Türken, einen Inder und einen Österreicher.

Der Jüngste im Alter von 14 Jahren soll bei seiner Festnahme heftig Widerstand geleistet und die Flucht ergriffen haben. Erst nach einer längeren Verfolgung im Bereich der Donau-City konnten ihn die Beamten schließlich stoppen.

Polizei bittet um Hinweise

Ein vierter Verdächtiger wurde ebenfalls ausgeforscht. Als eine Polizeistreife den jungen Mann mit Lockerln und Kappe anhalten wollte, flüchtete der junge Täter auf einem E-Scooter. Zeugen konnten allerdings zuvor noch ein Foto des jungen Mannes machen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien veröffentlicht die Polizei nun das Bild und bittet um Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des bislang unbekannten Täters. Informationen können auch anonym an das Landeskriminalamt Wien unter 01-31310 DW 67800 übermittelt werden.