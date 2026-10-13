Unfall-Drama
Heftiger Crash: Biker (33) schwer verletzt im Spital
Dramatische Szenen in Münzkirchen: Am Montag krachten an einer Kreuzung ein Auto und ein Motorrad zusammen. Der Biker erlitt dabei schwere Verletzungen. Für ihn begann ein Wettlauf gegen die Zeit.
Totalschaden an beiden Fahrzeugen
Laut Polizei war ein Autofahrer (51) aus dem Bezirk Schärding von Münzkirchen kommend in Richtung Ruholdinger Straße unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 33-jähriger Motorradlenker aus dem selben Bezirk auf der L1172 in Richtung Kopfing.
Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum folgenschweren Zusammenprall. Während der Motorradfahrer schwer verletzt wurde, blieb der Pkw-Lenker unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall zum Totalschaden.
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Notarzthubschrauber im Einsatz
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der schwer verletzte Biker mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Passau geflogen.
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