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50.000 Euro Beute

Motorräder aus Geschäft geklaut: Täter geschnappt

© G. Fally
Die beiden Tatverdächtigen konnten in Rumänien und Italien festgenommen und nach Österreich ausgeliefert werden.
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Ein nächtlicher Einbruch in ein Motorradgeschäft im Bezirk Baden führte zu einer internationalen Fahndung. Unbekannte Täter drangen  im Februar gegen 3 Uhr gewaltsam in das Bike-Geschäft ein und klauten vier brandneue Motorräder. Der Schaden: 50.000 Euro.

Flucht endet in Rumänien

Die Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich kamen den Tätern schnell auf die Spur. Gemeinsam mit der Polizei in Ungarn und Rumänien wurde schließlich ein weißer Kastenwagen verfolgt. Gegen 10 Uhr  entdeckten ungarische Beamte das Fahrzeug nahe der rumänischen Grenze. Der Lenker flüchtete vor der Polizei, ehe der Wagen auf rumänischem Gebiet umkippte. Die Insassen liefen davon, die vier Motorräder konnten sichergestellt werden. Ermittlungen führten zu zwei rumänischen Staatsbürgern im Alter von 21 bis 25 Jahren.

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Beide nach Österreich ausgeliefert

Der jüngere Verdächtige konnte a 1. September in Italien festgenommen, sein mutmaßlicher Komplize Mitte September in Rumänien festenommen werden.

Beide wurden inzwischen nach Österreich ausgeliefert und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die Justizanstalt eingeliefert. Bei den Einvernahmen verweigerten sie die Aussage. Die sichergestellten Motorräder befinden sich weiterhin in Rumänien und wurden ihrem Besitzer bislang nicht zurückgegeben.

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