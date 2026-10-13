Diese beiden Kultmarken machen jetzt gemeinsame Sache

Gute Nachrichten für Naschkatzen: Manner und hitschies sorgen für die Süßigkeiten-Überraschung des Jahres.

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Mit der klassischen Neapolitanerschnitte von Manner sind wir aufgewachsen. Die rosa Schnitten mit dem Stephansdom als Markenlogo sind weltberühmt. Aber es gibt auch immer wieder Neues aus dem Hause Manner - man geht schließlich mit der Zeit. Jetzt hat das Wiener Unternehmen mit Sitz in Hernals sich einen Partner für eine Süßigkeiten-Innovation gesucht, von der wir zwar nicht wussten, dass wir sie brauchen, uns aber umso mehr darüber freuen.

Fruchtig-saure Limited Edition

Gemeinsam brachten Manner und hitschies streng limitierte Crunchies heraus, bei denen Wiener Waffeltradition auf den fruchtig-sauren Candy-Crunch der beliebten Sauren Drachenzungen trifft.

Tradition trifft Zeitgeist

"Mit den Manner Crunchies mit hitschies zeigen wir, wie spannend Tradition und Zeitgeist zusammenspielen können", sagt Manner-CEO Dieter Messner über die Zusammenarbeit mit dem Kölner Süßwarenhersteller, ". Die limitierte Edition verbindet unsere knusprige Waffelkompetenz mit der fruchtig-frechen Welt von hitschies – und schafft damit einen ganz besonderen Genussmoment für alle, die gerne Neues probieren."

Philip Hitschler-Becker, CEO von hitschler freut sich über das neue Produkt: "„Unser Ziel ist es, unseren Friends ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und mit dieser süß-sauren Kooperation kommen wir diesem Ziel wieder ein Stückchen näher."

So schmeckt's

Die kleinen Würfelchen sind von weißer Schokolade umhüllt und mit knusprigen Waffeln und einer fruchtigen Creme aus Sauren Drachenzungen gefüllt. Erst süß, dann crunchy und im Abgang mit einer leichten Säure: ein frisches Geschmackserlebnis, das den Zeitgeist trifft. Erhältlich sind die neuen Manner Crunchies unter shop.manner.com und hitschies.de sowie in den Manner Shops.