Bryan Cranston trauert um seinen "Breaking Bad"-Sohn

Der Schauspieler RJ Mitte, bekannt aus der Kult-Serie, ist im Alter von 34 Jahren gestorben.

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Der durch die Serie "Breaking Bad" bekannt gewordene Schauspieler RJ Mitte ist tot. Er starb im Alter von 34 Jahren, wie die Vertreter des Schauspielers am Montag der Nachrichtenagentur AFP in einer Erklärung mitteilten. Der Schauspieler litt an einer Zerebralparese – eine Bewegungsstörung, die auf eine frühe Hirnschädigung zurückgeht.

Seine Rolle in Breaking Bad

Als Jugendlicher hatte Mitte 2008 seinen ersten Auftritt als Walter White Jr. in "Breaking Bad" als Sohn des Chemielehrers und späteren Drogenbosses Walter White. Ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen mit Zerebralparese "verlieh Mitte der Rolle Authentizität und schuf eine Plattform für das Bewusstsein für Behinderung und Inklusion", hieß es in der Erklärung. "Breaking Bad" lief zwischen 2008 und 2013 über fünf Staffeln und wird regelmäßig als bahnbrechende Fernsehserie gefeiert. Sie wurde von der "New York Times" als beste Fernsehserie des 21. Jahrhunderts bezeichnet.

RJ MItte © Getty Images

Bryan Cranston nimmt Abschied

Bryan Cranston, sein Serienvater, zeigte sich in einem Post auf Instagram tief erschüttert über den Tod Mittes. "Ich bin zutiefst verzweifelt", schrieb der Schauspieler. "Ich lernte ihn kennen, als er erst 14 Jahre alt war und für die Rolle des Walter White Jr. gecastet wurde – eine Rolle, die er mit so viel Freude und Begeisterung spielte", erinnert sich Cranston in dem Post.

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Er fügte hinzu: "Er wurde mit einer zerebralen Lähmung geboren, doch er hat diese Herausforderung niemals – wirklich niemals – als Ausrede für irgendetwas herangezogen." Er habe ihn geliebt und es sehr genossen, all die Jahre während der Serie mit ihm zusammen zu sein. "Ich werde dich vermissen, Sohn!", schrieb Cranston weiter.