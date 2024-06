Gleitschirmpilot bei Absturz schwer verletzt

24-jähriger Deutscher wollte Auslösung des Notschirms testen, der sich im Hauptschirm verhedderte

Bregenz. Ein 24-jähriger Gleitschirmpilot ist am Sonntagvormittag bei einem Absturz in Schoppernau (Bregenzerwald) schwer verletzt worden. Der Deutsche wollte die Auslösung des Notschirms testen. Da sich dieser aber im Hauptschirm verhedderte, sank der 24-Jährige unkontrolliert und in Spiralen zu Boden. Der zweite Notschirm wurde erst in geringer Höhe ausgelöst, weshalb der Effekt gering war. Der Mann schlug neben dem Landeplatz auf dem Boden auf, informierte die Polizei.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 10.30 Uhr, der 24-Jährige war vom Diedamskopf gestartet. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen.