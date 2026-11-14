Portugal verliert Spiel eins nach Ronaldo gegen Dänemark 1:4

Portugals Fußballteam ist mit einer deftigen Heimniederlage in die neue Ära gestartet.

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Im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Superstar Cristiano Ronaldo verloren die Portugiesen in der Nations League gegen Dänemark 1:4 (0:1). Im fünften Spiel unter Teamchef Jorge Jesus setzte es die erste Niederlage, den Aufstieg ins Viertelfinale hatte der Nations-League-Sieger von 2019 und 2025 aber schon davor sicher. Im zweiten Spiel der Gruppe A4 besiegte in Oslo Wales 3:1 (0:0).

In Würdigung der Verdienste des vor einer Woche aus dem Nationalteam zurückgetretenen Superstars nahmen alle portugiesischen Spieler im Ronaldo-Trikot mit der Nummer 7 Aufstellung zur Hymne. Im Regen von Braga gaben danach die Dänen den Ton an. Dänemark war die gefährlichere Mannschaft und ging kurz vor der Pause in Führung. Nach Handspiel von Ruben Dias verwertete Kapitän Pierre-Emile Höjbjerg den Elfmeter (43.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte sorgte Rasmus Höjlund mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung. Der Napoli-Stürmer, 2022 bei Sturm Graz engagiert, versenkte eine Maßflanke von Mikkel Damsgaard volley (50.) und traf zum 3:0 ins lange Eck (57.). Joachim Andersen erhöhte per Kopf (75.), in der Nachspielzeit (93.) gelang Bernardo Silva zumindest der Ehrentreffer.

Norwegen siegt, Haaland trifft

Da auch Norwegen gewann, kommt es am Dienstag in Kopenhagen zu einem "Finale" zwischen den beiden Nachbarländern um das zweite Viertelfinalticket neben Portugal. In Oslo konnte Norwegens Stürmerstar Erling Braut Haaland kaum Akzente setzen, verwandelte aber in der 88. Minute einen Foulelfmeter sicher zum Endstand und hält nach 60 Länderspielen bei 66 Toren.

Antonio Nusa (59.) und der zwei Minuten davor eingewechselte Andreas Schjelderup (68.) brachten die Skandinavier in Führung, David Brooks gelang mit einem Lupfer über Torhüter Egil Selvik (79.) der Anschlusstreffer. Haaland beendete im Finish die Hoffnungen der Waliser, die die Gruppe A4 auf dem letzten Platz beenden.