Schlager rettet Österreich: »1:0 gewonnen – das zählt«

Alexander Schlager hält gegen Irland den Sieg fest und wird Man of the Match. Nach dem Aufstiegsabend stellt er seine Vorderleute ins Rampenlicht.

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Der Kopfball kam aus kürzester Distanz, der Ausgleich schien greifbar. Doch Alexander Schlager warf sich Chiedozie Ogbene entgegen und rettete Österreich mit seinem Reflex die Führung. Beim 1:0 gegen Irland in Linz wurde der ÖFB-Torhüter zum Man of the Match gewählt. Sein Urteil über den hart erkämpften Aufstieg fiel deutlich aus: "Aber am Ende des Tages ist es wurscht: 1:0 gewonnen – das ist das, was zählt."

Sasa Kalajdzic hatte Österreich mit seinem Jokertor in Führung gebracht. Dass dieser Treffer zum vorzeitigen Gruppensieg reichte, lag auch an Schlager. Schon vor der Pause hatte er gegen Troy Parrott mehrfach einen Rückstand verhindert.

Schlager gibt das Lob weiter

Die erste Partie ohne Gegentor in dieser Nations League kam für Österreich im entscheidenden Moment. Schlager wollte die weiße Weste aber nicht für sich allein beanspruchen: "Wenn man zu null spielt, ist das immer ein Riesendienst der gesamten Mannschaft."

Gerade die Schlussphase verlangte der Abwehr alles ab. Irland drängte auf den Ausgleich und brachte Österreich mit einer Serie von Eckbällen unter Druck. "Gerade zum Schluss wurde es noch einmal richtig unangenehm, mit vielen Standardsituationen, bei denen die Jungs ein ums andere Mal super geklärt haben", sagte Schlager.

Alexander Schlager (r.) applaudiert nach dem Aufstieg den Fans. Das Lob für die weiße Weste gab er an seine Vorderleute weiter. © GEPA pictures

Irlands Umstellung machte Österreich Probleme

Dass er so häufig eingreifen musste, erklärte der Torhüter auch mit dem veränderten Pressing der Gäste. "Heute haben sie vorne beim Anlaufen ein bisschen umgestellt und es uns dadurch wesentlich schwieriger gemacht."

Die Iren hätten früh attackiert und nach Ballgewinnen sofort den Weg nach vorne gesucht. "Sie haben gute Spielertypen mit viel Tempo. Da muss man dagegenhalten. Und das haben wir heute gemacht."

Österreich hatte nach einer starken Anfangsviertelstunde die Kontrolle zeitweise verloren. Schlager sah durchaus Möglichkeiten, sich das Leben leichter zu machen: Seine Mannschaft hätte Bälle sauberer gewinnen und weitere Chancen herausarbeiten können.

»Normalerweise kannst du schon 2:0 führen«

Gleichzeitig scheiterten die Österreicher immer wieder am starken irischen Torhüter Caoimhín Kelleher. Für Schlager hätte die Entscheidung deshalb früher fallen können: "Normalerweise kannst du schon 2:0 führen. Dann kippt das Spiel vielleicht auch in eine andere Richtung."

Stattdessen blieb die Partie bis zum Schluss offen. Umso größer war die Erleichterung über das erreichte Ziel: "Wir sind mit einem klaren Ziel hierhergekommen, nämlich das Spiel zu gewinnen und den Aufstieg zu fixieren. Das haben wir am Ende des Tages geschafft."