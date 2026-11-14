Das sagt Oliver Glasner zum ÖFB-Auftritt

Beim 0:0 zur Pause gegen Irland fordert Oliver Glasner mehr Dribblings und Tiefe. Im ORF spricht er auch über seine deutlichen Worte in Nottingham.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Oliver Glasner schaut Österreich in Linz genau auf die Füße. Beim Nations-League-Duell gegen Irland ist der Nottingham-Trainer im Stadion und analysiert zur Halbzeit mit Rainer Pariasek und Helge Payer im ORF den torlosen Zwischenstand. Sein Ansatz gegen die kompakte irische Abwehr: Österreich muss sich mehr im direkten Duell zutrauen.

Glasner vermisst Mut zum Dribbling

"Vielleicht braucht man auch einmal einen Spieler, der im Dribbling im Eins-gegen-eins vorbeikommt, um Überzahl zu schaffen. Weil immer nur mit Passspiel ist es schwierig", erklärt Glasner.

Die körperliche Stärke und die Organisation der Iren überraschen ihn nicht. "Alle Mannschaften sind physisch gut und gut organisiert." Österreich mache es sich zusätzlich schwer, wenn zu viele Spieler im Zentrum vor der gegnerischen Abwehr stehen. "Wir müssen versuchen, der Mannschaft ein bisschen mehr Tiefe im Spiel zu geben."

Dafür müsse das ÖFB-Team nicht ständig nach vorne drängen. Glasner regt an, sich phasenweise zurückzuziehen und Irland herauszulocken. Nach einer Balleroberung wären dann jene Räume offen, die Österreich für sein schnelles Umschalten braucht.

Rot-weiß-rote Unterstützung in Linz: Die ÖFB-Fans hoffen gegen Irland auf den Sieg zum Aufstieg. © APA/GEORG HOCHMUTH

In Nottingham wurde Glasner deutlicher

Wie sehr Tore ein Spiel verändern können, erlebte Glasner zuletzt beim 3:1 seines Nottingham Forest gegen Manchester City. "Unsere ersten beiden Torschüsse waren zwei Tore. Und wir haben sonst eigentlich so viel liegen lassen."

Die Leistungsdaten hätten schon zuvor besser ausgesehen als die Ergebnisse. Nach Glasners Darstellung lag sein Team bei den zugrunde gelegten defensiven Werten auf Rang zwei, offensiv auf Rang fünf. Welche Kennzahlen er damit meint, konkretisiert er nicht.

Intern sei man deshalb relativ ruhig geblieben. Ganz ohne deutliche Ansprache ging es aber auch bei Glasner nicht: "Wenn du dann fünf Spiele nicht gewinnst, glaube ich, dann darf man auch einmal ein bisschen energischer reden."