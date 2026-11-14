Mit dieser Startelf will Rangnick aufsteigen

Ralf Rangnick hat seine Startelf für das Duell mit Irland festgelegt. Mit einem Sieg in Linz kehrt Österreich vorzeitig in Liga A zurück.

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Diese Elf soll den Aufstieg fixieren: Ralf Rangnick schickt Österreich mit Konrad Laimer als Kapitän ins Heimspiel gegen Irland am Samstag (14. November, 20.45 Uhr, ORF 1) in der ausverkauften Linzer Raiffeisen Arena. Christoph Baumgartner trägt die Nummer zehn, Michael Gregoritsch beginnt ebenso wie Christoph Lang und Romano Schmid.

Auf diese Elf setzt Rangnick

Konrad Laimer führt das ÖFB-Team als Kapitän an, Christoph Baumgartner trägt bei seinem langersehnten Comeback die Zehn.

Rangnick setzt auf Michael Gregoritsch im Sturmzentrum. Dahinter soll Baumgartner die Angriffe lenken, flankiert von Romano Schmid und Christoph Lang. Laimer und Nicolas Seiwald sichern im zentralen Mittelfeld ab. Vor Torhüter Alexander Schlager bilden Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kevin Danso und Phillipp Mwene die Viererkette.

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Ein Sieg macht den Aufstieg fix

Die Aufgabe ist klar: Gewinnt Österreich, ist der Gruppensieg sicher. Mit dann elf Punkten wäre das ÖFB-Team für Irland und Kosovo unerreichbar. Das abschließende Duell mit Israel hätte auf den Aufstieg keinen Einfluss mehr.

Schützenhilfe gab es bereits am Nachmittag. Kosovo kam gegen Israel nicht über ein 0:0 hinaus und hält damit bei sechs Punkten. Österreich geht mit acht Zählern ins Abendspiel, Irland mit fünf.

Auch zwei Remis reichen Österreich

Durch Kosovos Punkteverlust würden Rangnicks Mannschaft auch zwei Unentschieden für Platz eins reichen. Ein Remis gegen Irland und ein weiterer Punkt gegen Israel ergeben zehn Zähler – beide Verfolger könnten dann höchstens neun erreichen.

Fällt die Entscheidung heute noch nicht, hat Österreich gegen Israel in Debrecen am Dienstag (17. November, 20.45 Uhr, ORF 1) die nächste Gelegenheit.