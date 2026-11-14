1:0 gegen Irland - Kalajdzic schießt ÖFB zurück in Liga A

Aufstieg geschafft: Österreich schlägt Irland in Linz mit 1:0. Joker Sasa Kalajdzic erlöst das ÖFB-Team und sichert den Gruppensieg.

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Michael Gregoritsch (l.) und Sasa Kalajdzic jubeln: Der eine legte per Kopf vor, der andere traf zum 1:0 (78.). © APA/GEORG HOCHMUTH

Geschafft: Österreich ist zurück in Liga A. Sasa Kalajdzic beendet mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Irland das lange Warten auf den Aufstiegsjubel in Linz (78.). Nach zahlreichen vergebenen Chancen macht ausgerechnet der eingewechselte LASK-Stürmer den Unterschied. Die Mannschaft von Ralf Rangnick steht damit schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Israel als Gruppensieger fest.

Dabei hatte Österreich früh die Führung auf dem Fuß. Rangnick setzte auf Rückkehrer Christoph Baumgartner und LASK-Angreifer Christoph Lang – beide beschäftigten Irlands Torhüter Kelleher schon in der Anfangsphase.

Starker Start, dann rettet Schlager

Baumgartner brauchte bei seinem Startelf-Comeback nur drei Minuten bis zur ersten Chance. Sein abgefälschter Schuss zwang Kelleher zur Parade. Österreich presste hoch, ließ Irland zunächst kaum aus der eigenen Hälfte und suchte über Baumgartner, Romano Schmid und Lang den schnellen Weg zum Tor.

Christoph Baumgartner zieht ab: Der ÖFB-Rückkehrer prüfte Irlands Torhüter schon in der dritten Minute. © APA/GEORG HOCHMUTH

Lang bekam die Härte der Partie früh zu spüren. Nach einem Zusammenstoß mit Nathan Collins musste der LASK-Spieler behandelt werden (8.). Wenig später hätte er beinahe unfreiwillig getroffen: Der Ball prallte ihm ins Gesicht und Richtung Tor, Kelleher verhinderte das kuriose 1:0 (14.).

Doch Österreich konnte den Druck nicht halten. Die Iren gewannen mehr Spielanteile, das Pressing griff nicht mehr. Von der ÖFB-Bank wurde lautstark mehr Bewegung gefordert. Auf dem Platz musste Alexander Schlager eingreifen: Troy Parrott setzte nach einer Hereingabe von Dara O’Shea zum Fallrückzieher an, der Torhüter parierte (24.). Auch beim nächsten Versuch des Angreifers aus rund 25 Metern war Schlager zur Stelle (29.).

Kelleher stoppt Langs Volley

Österreich brachte sich nun auch selbst in Bedrängnis. Ein Fehlpass von Kevin Danso landete bei Parrott. Nur weil dem Iren die Annahme misslang, konnte sich Danso den Ball zurückholen (34.).

Dann lag plötzlich die österreichische Führung in der Luft. Stefan Posch brachte den Ball ins Zentrum, Lang zog aus rund elf Metern volley ab. Kelleher reagierte glänzend und rettete Irland das 0:0 (36.).

Der Angriff gab Österreich wieder etwas Schwung, hinten blieben die Abstimmungsprobleme aber bestehen. Posch musste mehrfach im Strafraum klären. Kurz vor der Pause kam Michael Gregoritsch nach einem Zuspiel von Schmid zum Abschluss. Er legte sich den Ball auf links, zielte jedoch deutlich am Kreuzeck vorbei (44.).

Christoph Lang gegen Caoimhín Kelleher: Irlands Torhüter verhinderte vor der Pause mehrfach die österreichische Führung. © GEPA pictures

Parrott prüft Schlager erneut

Auch nach dem Seitenwechsel war Schlager sofort gefordert. Parrott verarbeitete eine hohe Hereingabe von Festy Abankwah stark und prüfte den ÖFB-Keeper erneut (48.). Auf der Gegenseite sorgte Baumgartner für Gefahr und holte eine Ecke heraus (49.).

Danach fehlte der Partie das Tempo. Österreich versuchte es nach einer Ecke erneut über Lang, dessen Volley von der Strafraumgrenze diesmal aber geblockt wurde (53.). Die Iren ließen weiterhin wenig Raum, klare Chancen blieben aus. An der Seitenlinie machte sich unterdessen unter anderem Sasa Kalajdzic warm.

Auf Alexander Schlager war Verlass: Der ÖFB-Keeper verhinderte mehrere Gegentreffer und rettete in der 88. Minute gegen Chiedozie Ogbene. © GEPA pictures

Elfmeter gefordert, Kalajdzic gebracht

Österreich suchte nun wieder entschlossener den Weg nach vorne. Nach einem Ballgewinn von Gregoritsch brachte Phillipp Mwene eine Flanke in den Strafraum. Die Hereingabe wurde allerdings abgefälscht und landete bei Kelleher (57.). Gegen die weiterhin kompakt stehenden Iren fehlte noch der entscheidende Pass.

Wenig später wurde es turbulent: Die Österreicher reklamierten heftig ein mögliches Handspiel im irischen Strafraum. Ein Elfmeterpfiff blieb aus, stattdessen ging es mit einer Ecke weiter. Auch dabei war Kelleher gefordert und wehrte erneut ab (59.).

Rangnick wechselte daraufhin erstmals. Für Lang, der vor der Pause mehrfach an Kelleher gescheitert war, kam dessen LASK-Teamkollege Kalajdzic ins Spiel (60.). Gregoritsch blieb ebenfalls auf dem Feld – Österreich hatte damit beide großgewachsenen Angreifer gleichzeitig im Einsatz.

Baumgartner lässt das 1:0 liegen

Mit höherem Tempo setzte Österreich die irische Abwehr zunehmend unter Druck. Die Gäste verloren den Zugriff – und plötzlich war Baumgartner durch. Nach einem starken Zuspiel kam er mit links zum Abschluss, traf den Ball aber nicht sauber. Die Führungschance war dahin, Baumgartner ärgerte sich über seinen missglückten Versuch (65.).

Christoph Baumgartner am Boden: Der Rückkehrer ließ in der 65. Minute eine große Chance auf die Führung liegen. © GEPA pictures

Und selbst mit 71 Prozent Ballbesitz bekam Österreich keine Ruhe ins Spiel. Direkt nach Baumgartners vergebener Chance drohte auf der Gegenseite das 0:1: Schlager holte den Ball aus dem Eck und sicherte ihn im Nachfassen (66.). Die Iren wurden wieder gefährlicher und beschäftigten die ÖFB-Abwehr nun mehrfach hintereinander.

Die Zeit lief Österreich davon – und wieder fehlte nur ein Abschluss zum erlösenden 1:0. Nach einem Foul an Gregoritsch am Strafraumeck (72.) überraschte Schmid die irische Abwehr mit seiner Freistoßvariante. Gregoritsch stand völlig frei, zog sofort ab. Doch Kelleher riss die nächste österreichische Großchance mit einer Parade zur Ecke zunichte (73.).

Kalajdzic bricht den Bann

Rangnick legte für die Schlussphase noch einmal nach: Raul Florucz ersetzte Baumgartner, Sascha Horvath kam für Posch (76.). Florucz war sofort beteiligt, setzte Gregoritsch in Szene. Dessen Abschluss brachte die nächste Ecke ein (77.).

Und diesmal fiel endlich die Führung. Nach dem Eckball kam Gregoritsch an den Abpraller und köpfte zurück in die Mitte. Kalajdzic hielt den rechten Fuß dazwischen und drückte den Ball zum 1:0 ins Tor (78.). Nach all den vergebenen Chancen war Kelleher geschlagen.

Die Führung gab Österreich neuen Schwung. Statt sich zurückzuziehen, suchte die Rangnick-Elf weiter den Weg nach vorne und beschäftigte die irische Abwehr auch in der Schlussphase.

Joker mit Wirkung: Sasa Kalajdzic kam für Christoph Lang und erzielte in der 78. Minute die österreichische Führung. © Getty Images

Doch Irland drängte Österreich noch einmal tief in die eigene Hälfte. Vier Ecken innerhalb von vier Minuten hielten die ÖFB-Abwehr unter Dauerdruck. Mwene blockte einen Volley von der Strafraumgrenze (84.), ehe Schlager in der 88. Minute erneut rettete und den knappen 1:0-Endstand festhielt.

Mit elf Punkten ist der Rangnick-Elf der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen. Das abschließende Spiel gegen Israel am Dienstag (17. November, 20.45 Uhr, ORF 1) in Debrecen hat auf den Aufstieg keinen Einfluss mehr.

Österreich - Irland Endstand 1:0 (0:0)

Linz, Raiffeisen Arena, 16.700 (ausverkauft), SR Peljto (BIH)

Tor: 1:0 (78.) Kalajdzic

Österreich: A. Schlager - Posch (76. Horvath), Lienhart, Danso, Mwene - Laimer, Seiwald - Schmid (90. Affengruber), Baumgartner (76. Florucz), Lang (60. Kalajdzic) - Gregoritsch

Irland: Kelleher - O'Shea, Collins, Scales - Abankwah (79. Lawal), Moylan (68. Vale), Molumby, Azaz, Manning (68. O'Brien) - Parrott, Idah (68. Ogbene)

Gelbe Karten: Schmid, Laimer, Florucz, Gregoritsch bzw. Moylan, Molumby