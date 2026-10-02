Weinfestsaison endet mit Stürmischen Tagen

Stammersdorf feiert am Wochenende das Finale der Weinfestsaison. Neben frischem Sturm gibt es Live-Musik, Heurigenküche und Unterhaltung für Familien.

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Mit den Stürmischen Tagen findet die diesjährige Weinfestsaison an der Wiener Stadtgrenze ihren traditionellen Ausklang. Am Samstag und Sonntag verwandelt sich die idyllische Stammersdorfer Kellergasse wieder in eine lebendige Festmeile. Engagierte heimische Winzerinnen und Winzer haben dafür bereits ordentlich angepackt und Tische, Bänke sowie Ausschänke im Freien aufgebaut, um den Sommer feierlich zu verabschieden.

Sturm, Schmankerl und Ausblick über Wien

Im Mittelpunkt des Festes steht natürlich das Verkosten von frischem Sturm. Dazu gibt es geröstete Kastanien und authentische Heurigenkost bei ausgelassener Kirtagsstimmung. Wer es etwas ruhiger mag, kann sich in die Gastgärten auf den Wiesen hinter den Weinkellern oder in die gemütlichen Innenräume zurückziehen. Von dort bietet sich den Gästen ein einmaliger Panoramablick über Wien. Gleichzeitig ist für beste Unterhaltung für Groß und Klein gesorgt.

Auftakt mit Polit-Prominenz am Samstag

Der offizielle Startschuss fällt am Samstag um 15 Uhr. Bürgermeister Michael Ludwig und Bezirksvorsteher Georg Papai (beide SPÖ) eröffnen das Fest gemeinsam, musikalisch begleitet vom Männergesangsverein und dem Musikverein Stammersdorf. Ab 16 Uhr sorgen die Gruppe HEAST mit einem Walking Act sowie Michael Morgen gemeinsam mit Herbert Hofmann für Stimmung. Ab 18 Uhr übernehmen schließlich Nairz und Kapusta das musikalische Zepter.

Kasperl und Jazz Gitti am Sonntag

Am Sonntag startet das Programm um 13 Uhr mit einem Kasperltheater für die jüngsten Besucher. Um 15 Uhr präsentiert BASiS.KULTUR.WIEN den Chor Die Heckperlen, während zeitgleich Freddy Brix seinen Auftritt absolviert. Den schwungvollen Schlusspunkt setzen ab 16 Uhr Michael Morgen und Jazz Gitti.