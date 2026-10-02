oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Stammersdorf

Weinfestsaison endet mit Stürmischen Tagen

OR
von
Junge Menschen feiern ausgelassen an einem langen Tisch im Weingarten, trinken und lachen.
© Volxfest
Stammersdorf feiert am Wochenende das Finale der Weinfestsaison. Neben frischem Sturm gibt es Live-Musik, Heurigenküche und Unterhaltung für Familien.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit den Stürmischen Tagen findet die diesjährige Weinfestsaison an der Wiener Stadtgrenze ihren traditionellen Ausklang. Am Samstag und Sonntag verwandelt sich die idyllische Stammersdorfer Kellergasse wieder in eine lebendige Festmeile. Engagierte heimische Winzerinnen und Winzer haben dafür bereits ordentlich angepackt und Tische, Bänke sowie Ausschänke im Freien aufgebaut, um den Sommer feierlich zu verabschieden.

Sturm, Schmankerl und Ausblick über Wien

Im Mittelpunkt des Festes steht natürlich das Verkosten von frischem Sturm. Dazu gibt es geröstete Kastanien und authentische Heurigenkost bei ausgelassener Kirtagsstimmung. Wer es etwas ruhiger mag, kann sich in die Gastgärten auf den Wiesen hinter den Weinkellern oder in die gemütlichen Innenräume zurückziehen. Von dort bietet sich den Gästen ein einmaliger Panoramablick über Wien. Gleichzeitig ist für beste Unterhaltung für Groß und Klein gesorgt.

Auch interessant

Erpfi-Alarm: Ernte eingebrochen

"Romeo und Julia": Postapokalypse und "Manosphere"

Netto-Überraschung ab 2027: Für diese Verdiener schrumpft das Gehalt!

Auftakt mit Polit-Prominenz am Samstag

Der offizielle Startschuss fällt am Samstag um 15 Uhr. Bürgermeister Michael Ludwig und Bezirksvorsteher Georg Papai (beide SPÖ) eröffnen das Fest gemeinsam, musikalisch begleitet vom Männergesangsverein und dem Musikverein Stammersdorf. Ab 16 Uhr sorgen die Gruppe HEAST mit einem Walking Act sowie Michael Morgen gemeinsam mit Herbert Hofmann für Stimmung. Ab 18 Uhr übernehmen schließlich Nairz und Kapusta das musikalische Zepter.

Kasperl und Jazz Gitti am Sonntag

Am Sonntag startet das Programm um 13 Uhr mit einem Kasperltheater für die jüngsten Besucher. Um 15 Uhr präsentiert BASiS.KULTUR.WIEN den Chor Die Heckperlen, während zeitgleich Freddy Brix seinen Auftritt absolviert. Den schwungvollen Schlusspunkt setzen ab 16 Uhr Michael Morgen und Jazz Gitti.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

387 Klimaanlagen in Gemeindebauten genehmigt

Mann übergoss Ehefrau mit Benzin

Gutachten entlastet MAK nach Diamantenraub

Herzinfarkt - David Beckham eilt zu krankem Vater

US-Banken zahlen im Voraus Gebühren an Regierung

Geheim-Deal: ÖBB kaufen Wien-Mitte samt "The Mall"

Countdown zur McDonald’s-Öffnung: Was Sie jetzt wissen müssen

Asbest im Asphalt: Erste Abschnitte versiegelt

Weinfestsaison endet mit Stürmischen Tagen

Brand auf Bühne: 200 Schwerverletzte