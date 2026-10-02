Netto-Überraschung ab 2027: Für diese Verdiener schrumpft das Gehalt!

Trotz sinkender Lohnsteuersätze drohen höheren Einkommensschichten ab 2027 spürbare Einbußen beim Nettogehalt. Grund dafür sind steigende Sozialversicherungsbeiträge, welche die staatliche Steuerentlastung bei unverändertem Bruttolohn vollständig aufzehren.

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Die geplante Entlastung bei der Lohnsteuer durch das schrittweise Aus der kalten Progression bringt 2027 nicht für alle Beschäftigten ein finanzielles Plus. Vor allem Angestellte mit gehobenen Einkommen ab 7.090 Euro brutto monatlich drohen laut dem Portal "finanz.at" ohne Gehaltssprung real Einbußen auf dem Gehaltskonto zu verzeichnen.

Paradoxer Effekt bei der Abschaffung der kalten Progression

Grundsätzlich verfolgt die österreichische Bundesregierung mit der teilweisen Abschaffung der kalten Progression das Ziel, den Kaufkraftverlust der arbeitenden Bevölkerung durch automatische Anpassungen der Tarifstufen abzufedern. Sinkende Lohnsteuersätze sollen den Erwerbstätigen mehr Spielraum verschaffen. Doch eine aktuelle Modellrechnung der Plattform Finanz.at deckt nun einen gegenläufigen Effekt auf, der insbesondere Beschäftigte mit überdurchschnittlichen Bezügen betrifft.

Wenn Angestellte im Jahr 2027 keine kollektivvertragliche Anpassung oder individuelle Gehaltserhöhung erhalten – was vor allem bei außertariflichen Dienstverträgen ohne feste Valorisierungsklausel der Fall ist –, kann die Steuerersparnis verpuffen. Statt eines Zuwachses steht am Ende des Monats unterm Strich ein spürbares Minus auf dem Lohnzettel.

Höchstbeitragsgrundlage steigt kräftig an

Der Hauptgrund für dieses finanzielle Ungleichgewicht liegt in den Anpassungen des österreichischen Sozialversicherungssystems. Die monatliche Höchstbeitragsgrundlage wird mit Beginn des Jahres 2027 von bisher 6.930 Euro auf 7.410 Euro angehoben. Durch diesen deutlichen Schritt unterliegt ein wesentlich größerer Teil des monatlichen Bruttoeinkommens der vollen Beitragspflicht zur Sozialversicherung.

Zwar sinkt infolge der nach oben verschobenen Tarifstufengrenzen die abzuführende Lohnsteuer, doch ab einer bestimmten Einkommensmarke reicht dieser Nachlass nicht mehr aus. Die zusätzlichen Abzüge bei der Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung wiegen schwerer als der Steuervorteil und zehren die Entlastung vollkommen auf.

Die Berechnungen für 7.090 Euro und 7.500 Euro Brutto

Die Auswirkungen dieser Scherenbewegung lassen sich an konkreten Rechenbeispielen von Finanz.at nachvollziehen. Die kritische Schwelle beginnt exakt bei einem Einkommen von 7.090 Euro brutto pro Monat:

Ausgangslage bisher: Bei 7.090 Euro brutto werden monatlich rund 1.252 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen und 1.576 Euro an Lohnsteuer abgezogen. Das monatliche Netto liegt bei etwa 4.261 Euro.

Bei 7.090 Euro brutto werden monatlich rund 1.252 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen und 1.576 Euro an Lohnsteuer abgezogen. Das monatliche Netto liegt bei etwa 4.261 Euro. Situation ab 2027: Die Sozialversicherungsabgaben steigen auf rund 1.281 Euro monatlich, während die Lohnsteuer auf rund 1.547 Euro sinkt.

Die Sozialversicherungsabgaben steigen auf rund 1.281 Euro monatlich, während die Lohnsteuer auf rund 1.547 Euro sinkt. Jahressaldo bei 7.090 Euro: Durch das Auseinanderdriften der Beträge fehlen betroffenen Personen über das gesamte Kalenderjahr gerechnet 53,51 Euro netto.

Durch das Auseinanderdriften der Beträge fehlen betroffenen Personen über das gesamte Kalenderjahr gerechnet 53,51 Euro netto. Entwicklung bei 7.500 Euro brutto: Bei einem höheren Einkommen von 7.500 Euro ohne Gehaltsanpassung schlägt der Verlust noch gravierender durch. Monatlich bleiben 17,30 Euro netto weniger übrig.

Bei einem höheren Einkommen von 7.500 Euro ohne Gehaltsanpassung schlägt der Verlust noch gravierender durch. Monatlich bleiben 17,30 Euro netto weniger übrig. Jahresverlust bei 7.500 Euro: Im Jahresverlauf summiert sich dieser Abzug auf ein Minus von exakt 361,67 Euro netto im Vergleich zu 2026.

Gehaltsverhandlungen als entscheidender Hebel

Die Modellrechnung macht deutlich, dass das Phänomen des schrumpfenden Nettogehalts an eine wesentliche Voraussetzung gekoppelt ist: das Einfrieren des Bruttolohns. Sobald im Rahmen der jährlichen Lohnrunden oder in Mitarbeitergesprächen ein Gehaltsplus vereinbart wird, relativiert sich der Effekt. Wer einen Gehaltssprung erzielt, profitiert auch in höheren Einkommensschichten weiterhin von der Steuerreform, da der Zuwachs die höheren Sozialversicherungsabgaben kompensiert.