Jetzt erobern E-Schuhe die Welt

Die neueste Revolution lässt einen Menschen mit motorisierter Hilfe fast doppelt so schnell gehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Optisch erinnern die Moonwalkers Dusk an moderne Rollschuhe, die Funktionsweise unterscheidet sich jedoch grundlegend von herkömmlichen Sportgeräten. Anstatt sich abzustoßen, macht der Nutzer ganz normale Schritte auf dem Gehsteig. Ein integrierter Elektromotor übersetzt die Bewegung in Vortrieb und beschleunigt das Vorankommen auf bis zu 11 km/h.

Zum Vergleich: Wer ohne Hilfsmittel sehr flott zu Fuß unterwegs ist, erreicht durchschnittlich etwa 6 km/h. Das System ermöglicht somit eine spürbare Zeitersparnis auf der Kurzstrecke. Ausgelegt sind die Geräte für Personen mit einem Körpergewicht von bis zu 100 Kilogramm.

KI-Gangmodell passt sich in Sekunden an

Das Herzstück der Steuerung bildet das sogenannte S.E.N.S.A.-Gangmodell. Die Abkürzung steht für "Stable, Efficient, Natural, Synchronized, Adaptive". Demnach soll sich das Modell schnell an das Gangbild der jeweiligen Person anpassen und jeden Schritt genau analysieren. Dabei soll es auch Unterschiede zwischen Gehen, Laufen und Springen erkennen und auch wenn man Steigungen überwinden muss, soll sich die Motorleistung auf eine Art regulieren, dass der Kraftaufwand minimiert wird.

Gegenüber dem Vorgängermodell wurde die Konstruktion verschlankt. Die Moonwalkers Dusk sind spürbar leichter, kompakter gebaut und werden nun erstmals passgenau für konkrete Schuhgrößen angeboten. Man kann zwischen Small (36 bis 39), Medium (39-42) und Large (42-47) wählen.

Stromversorgung mit Akku

Für die Stromversorgung sorgt ein Akku, der eine Reichweite von 10 bis 11 Kilometern ermöglicht. Eine vollständige Aufladung nimmt laut Shift Robotics rund 90 Minuten an der Steckdose in Anspruch.

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der Vertrieb läuft aktuell über die offizielle US-Produktseite des Herstellers zu einem Kaufpreis von 1.081 Euro. Der Versand nach Österreich wird mit 18,95 Euro beziffert. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass beim Import zusätzlich noch Zollgebühren sowie die österreichische Einfuhrumsatzsteuer anfallen. Die Auslieferung der ersten Charge von insgesamt 200 Paaren soll laut Hersteller ab dem 12. Oktober starten.